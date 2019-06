Martín Ledesma es el único puntero

Estadio: Luis Salinas, de Itauguá (local - Martín Ledesma). Goles: 29’ Juan Medina y 77’ Carlos Fernández (ML); 91’ Jair Pereira (3N)

Martín Ledesma: (2) J. Rojas; F. Ojeda, I. Paniagua, D. Mereles y J. Medina (55’ C. Fernández); M. Sosa (51’ F. García), R. Fernández, A. Almirón y D. Cabañas (86’ A. Maciel); I. González y J. Figueredo. DT: R. Agüero.

3 de Noviembre: (1) C. Cáceres; É. Amarilla (4’ H. Centurión), A. González, J. Salgado y J. Florentín; L. Sosa (61’ L. Closa), R. García, M. Cardozo y R. Román (55’ J. Pereira); J. Cardozo y M. Rolón. DT: D. Irala.

Cedió la cima - Por Karen Castillo - Cronista FA

En el final, Atlántida igualó 2-2 con 29 de Setiembre, que perdió la punta del torneo.

Goles: 33’ Ángel Rodríguez y 88’ Pedro Garay (29S): 75’ Milciades Cáceres y 92’ Jonathan Weiler (A).

29 de Setiembre (2): L. González; B. Paredes (46’ R. Franco), C. Zárate, C. López y Pedro Garay; I. Fernández, C. Giménez, Á. Rodríguez y É. Rodríguez (72’ S. Paredes); W. Merlo (55’ J. Acosta) y J. Riquelme. DT: É. Aguilera.

Atlántida (2): E. González; M. Cáceres, F. Carosini (46’ E. Galeano), M. Silva y J. Weiler; F. Duarte, M. Jara, M. Navarro (70’ M. Morán) y J. Pérez (84’ M. González); B. Ortiz y R. Díaz. DT: Ó. Sosa.

Otros resultados: Dvo. Recoleta 1-0 Cap. Figari; Atl. Tembetary 1-1 Gral. Caballero ZC; Atl. Colegiales 1-1 Cristóbal Colón de Ñemby; Pilcomayo 1-6 Ameliano y Pdte. Hayes 5-1 3 de Febrero.