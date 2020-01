Martín Arévalo arma su equipo para competir en Asunción

El senador Martín Arévalo dijo ayer que no habrá retroceso en su decisión y aspira a ser intendente de Asunción. Para ello se encuentra fortaleciendo su equipo y trabajando para contar con más adherentes. A la par ya hay varios dirigentes que serán candidatos a concejales y respaldarán su candidatura.

En ese sentido, el senador de Añetete citó como candidatos a concejales de su equipo a la mediática Navila Ibarra, Arnaldo Penayo, Héctor Insfrán, y Jesús Lara. Éste último es presidente de Cañas Paraguayas (Capasa).

También mencionó que la ex candidata a diputada y actual parlamentaria del Mercosur María Eugenia Crichigno será su candidata a concejala. También mencionó que el ex miembro del directorio de Copaco Carlos Morel, hijo del ex miembro del consejo del IPS, Carlos Morel, será candidato a concejal y respaldará su precandidatura.

“Tenemos cubiertas las 45 seccionales con candidatos a presidentes de seccionales y concejales. Hay 16 presidentes de seccionales que nos acompañan”, resaltó en cuanto al respaldo que tiene de la dirigencia de bases.

Indicó que el presidente de la República le pidió que trabaje y “de alguna manera esos estamos haciendo”.

Señaló que respeta el trabajo de los demás precandidatos. Sobre Ullón mencionó que hay algunos que dicen que el mismo buscará ser candidato a concejal de vuelta y otros que señalan que buscará la intendencia y ser miembro de la Junta de Gobierno.

“La verdad es que en sus redes que se ven muchas quejas hacia su persona y es medio difícil su situación. Creo que es difícil ganar unas elecciones teniendo ese rechazo”, opinó el senador. Indicó que el concejal también tiene reclamos en su gestión en la Junta Municipal.