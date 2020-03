“Marqué los goles más importantes de River”

Su primer fichaje como jugador profesional lo realizó en Uruguay en 2007, con el Cerro Largo, en ese entonces para el ascenso, donde consiguió el vicecampeonato y ascendió a Primera División.

En el 2008 hace su aparición en el fútbol paraguayo con la camiseta de Cerro Porteño (de Franco), en Intermedia. Su año de mayor producción y consagración sería en el 2013 con el Deportivo Carapeguá, campeón de la división Intermedia y goleador con 18 goles.

En el 2014 sería el año en el cual viviría los momentos más altos en su carrera futbolística, estar en el plantel que llegaría a su primera final de Libertadores con Nacional. El comentó: “Tenemos un grupo de finalistas de la Libertadores 2014, los compañeros comparten videos y me da piel de gallina. En ese momento no sabíamos qué pasaba, vivimos el momento y nos sentíamos importantes y unidos”. Aseguró que “esa final me abrió las puertas al mercado internacional” (ver infografía) donde militó en países como Argentina, Chile y Colombia, para en el 2019 volver a Paraguay, a su actual club River Plate. “El delantero se nutre de goles y yo marqué los goles más importantes para River, el gol de la clasificación a Sudamericana y el gol que nos salvó del descenso el año pasado”, recordó Prieto.

Actualmente se encuentra cursando el segundo año de la carrera de Técnico de Fútbol, en la filial de ENEF de la ciudad de Paraguarí. “Si no llego a ser técnico, quiero ser profesor en especialización en deportes”, finalizó.