Marito y Nicanor piden “no llevar más al poder a narcos y lavadores”

“En números, este es el mejor gobierno”, dijo Nicanor y alertó que el desafío que tiene el oficialismo es lograr la continuidad de este proyecto político. “Queremos la continuidad corrigiendo nuestros errores, porque no hay perfecto y si queremos eso, tenemos la obligación, hasta si se quiere moral, de votar por Hugo Velázquez el próximo 18 de diciembre”, señaló.

“No queremos el retroceso y para que eso no ocurra, tenemos la obligación de ir a elegir. No queremos que nos gobierne el patrón y estar en manos de gerentes”, expresó en abierta alusión al ex presidente Horacio Cartes.

“Venimos a acompañarle a Colym Soroka, porque la gente necesita senadores y diputados que hagan escuchar y peleen por la gente, y que no se inclinen ante los narcotraficantes o patrones. Necesitamos gente que no se venda a grupos empresariales”, agregó Nicanor en clara referencia a los colorados cartistas.

El vicepresidente Velázquez fue el otro orador y empezó reconociendo el liderazgo de Colym Soroka. “En todos estos cuatro años, te encargaste de sembrar y el 18 de diciembre vas a cosechar lo que sembraste”, indicó Velázquez.

“Fueron los cuatro años más difíciles. No hay gobierno que en estos 30 años de democracia haya hecho tanto como el gobierno de Mario Abdo Benítez. Acá hay dos modelos y ya no hace falta hacer mención, la gente ya sabe que nuestra candidatura es la mejor opción. Y ese patrón que cree que puede comprar todo, le digo como decía Lino Oviedo: ‘Ndaipóri patrón, ndaipóri tuku chili, ipúta carona pire’ el 18 de diciembre”, expresó Velázquez haciendo relación con la puja electoral.

CARTES QUIERE LAVAR DINERO. El último en hablar fue Abdo Benítez, quien empezó el discurso alabando a Soroka. “Acá, Colym, vas a tener el acompañamiento mayoritario por el gran trabajo realizado en el departamento”, aseveró.

“Lo que yo quiero en cada encuentro, es que la gente escuche y vaya con contenido para que no nos pinten cosas que no son”, dijo Abdo.

“Cuando decidí candidatarme a presidente del partido, lo hice porque le voy a volver a ganar a Horacio Cartes, así como hice para la presidencia hace cuatro años. Si yo hoy estoy aquí como presidente, no es por estructura ni por dinero, sino por la gente que confió en este proyecto y este es el mejor proyecto para el país”, indicó el gobernante, quien aprieta el acelerador en la campaña.

Abdo aclaró que si no votan por él para presidente de la Junta de Gobierno va a entender, pero pidió que elijan a Velázquez como su reemplazo en el Ejecutivo, “para que Cartes nunca más llegue al poder”. “Este muchacho lo único que quiere es lavar su dinero”, agregó.



El presidente de la República y el director paraguayo de la EBY participaron junto con el vicepresidente Hugo Velázquez de un acto en Itapúa, donde se lanzaron contra el líder de Honor Colorado.



Tenemos la obligación, hasta si se quiere moral, de votar por Velázquez el próximo 18 de diciembre.

Nicanor Duarte Frutos,

titular de la EBY.



Me candidaté a la Junta para que Cartes nunca más llegue al poder. Él lo único que quiere es lavar su dinero.

Mario Abdo Benítez,

presidente.