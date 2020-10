Marito se ufana de obras y se compara con Stroessner

Como ya se hizo costumbre, el presidente de la República Mario Abdo Benítez volvió a mencionar al ex dictador Alfredo Stroessner durante su discurso en la ciudad de Ayolas, hasta donde fue para inaugurar obras. Ayer no fue la excepción y durante su alocución comparó su Gobierno al del ex general y se ufanó de hacer muchas rutas pavimentadas en dos años de gestión. “El Gral. Stroessner hizo 2.500 km de rutas en 35 años. Nosotros hicimos 1.500 km en 2 años. Ojalá el próximo nos pueda superar”, expresó.