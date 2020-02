Marito se lava las manos e insiste que actuará por la transparencia

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, quien desarrolló ayer su agenda en el Departamento de Cordillera, se refirió a la decisión de los diputados, en su mayoría colorados, quienes dieron media sanción a un proyecto de modificación de la ley de financiamiento político que no servirá para obtener la transparencia y la trazabilidad de los fondos que se utilizan en las campañas electorales. El mandatario se lavó las manos sobre la decisión de la bancada de su sector, Colorado Añetete, y dijo que él hablará con la promulgación o veto del Ejecutivo.

“Yo sé que la gente evidentemente construye críticas, pero yo voy a ir avanzando sobre la construcción de un proceso donde se respete el trabajo de las diferentes instituciones. Yo voy a evaluar, como siempre evalúo el proyecto de ley que venga del Congreso, y voy a hablar con la atribución que tiene el Ejecutivo, de la posibilidad de veto, yo ahí voy a hablar”, señaló el jefe de Estado.

Prefirió no cuestionar lo aprobado en Diputados y esgrimió como justificación que no puede meterse en el trabajo técnico de un proyecto legislativo que se estuvo construyendo y debatiendo al interior de la Cámara de Diputados. “Que culmine el proceso en el Congreso de la Nación. Nosotros nos hemos puesto a disposición como Ejecutivo, la Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero) en varias oportunidades se fue, se reunió con las diferentes bancadas, expuso la visión del Ejecutivo y vamos a esperar que culmine el proceso legislativo y una vez que venga el proyecto al Ejecutivo lo vamos a analizar y vamos a tomar las medidas, siempre en favor de la transparencia, de apoyar al trazabilidad”, aseguró.

Marito recordó que fue un proyectista de la Ley de Acceso a la Información Pública, y reiteró que cree en los procesos de transparencia. “Creo en que tenemos que darle herramientas jurídicas para garantizar que no se contamine los procesos electorales con plata sucia, soy un convencido y un luchador de eso. Ahora, no me puedo meter en cada debate legislativo en las cámaras. Voy a hablar una vez que ese proyecto venga al Ejecutivo, lo vamos a analizar y vamos a tomar las medidas siempre en favor de la transparencia”, insistió el presidente al hablar del tema.

UNIDAD. Por otra parte, el presidente se refirió al proceso de unidad en el Partido Colorado y dijo que es una iniciativa de diferentes actores, sobre la posibilidad de construir consensos, que no significa candidaturas únicas. Además, dijo que el coloradismo tiene desafíos importantes en ciudades donde había perdido las últimas elecciones municipales, como Ciudad del Este, Encarnación y Asunción.

“En el Departamento Central de 19 distritos solamente seis son colorados”, recordó Abdo Benítez. Añadió que el consenso también busca permitir la estabilidad en el país. “El año pasado tuvimos un año económico complicado, y muchas veces nos hemos comprometido a buscar estabilidad. La estabilidad política genera previsibilidad para la inversión”, subrayó.

Igualmente, el mandatario no quiso afirmar si se reunirá con Horacio Cartes, líder de Honor Colorado, pero adelantó que habrá un gran diálogo entre todos los dirigentes. “No tengo un cronograma establecido de con quiénes voy a conversar”, precisó.

El jefe de Estado visitó Cordillera para presidir la entrega de subsidios del Programa Tekoporã. También estuvo presente en la verificación de pavimentación asfáltica y firma de contratos para trabajos de varios tramos, y de la construcción del sistema de agua potable en la Compañía San Rafael Ñupy.