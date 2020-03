Marito no descarta hablar con Cartes, pero dice que no hay fecha

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, estuvo anoche en la edición especial de Lunes de Mina, por NPY. En el segundo programa del año, Mina Feliciángeli entrevistó al mandatario y a la primera dama, Silvana López Moreira. El programa fue en vivo y en directo desde Mburuvicha Róga.

El mandatario se refirió al operativo de la unidad colorada que viene siendo encarado por José Alberto Alderete y aseguró que es un compromiso. “Empezamos a hablar con algunos actores de nuestro partido para generar estabilidad. Los inversores piden estabilidad”, indicó, insistiendo en que espera que la división de la ANR no sea el motivo que genere inestabilidad en el país. Marito aseveró que la mayoría de la dirigencia colorada busca la unidad. Sobre su posible reunión con Horacio Cartes, líder de Honor Colorado, confesó que el encuentro es posible. “Sí, yo creo que sí (es necesario hablar con Horacio Cartes)”, expresó, aunque aclaró que no hay fecha para la reunión. “La reunión con Horacio tiene que ser la culminación de un proceso”, añadió. Además, el presidente declaró su simpatía hacia la figura de Pedro Alliana, actual presidente de los colorados. “Me gusta Alliana. Yo me llevo bien con él”, precisó. Incluso dijo que se está evaluando la prórroga del mandato para el próximo titular de la ANR. Preocupado. Por otro lado, el jefe de Estado manifestó su preocupación por las nuevas reglas que se aplicarán en las próximas elecciones, como el caso del voto preferencial (desbloqueo) y la aplicación de la nueva ley de financiamiento político. “Ante esta complejidad estoy preocupado por la burocracia que generan (las nuevas leyes)”, señaló, asegurando que los movimientos pequeños van a ser los más perjudicados por las nuevas legislaciones electorales. Igualmente reveló que es muy difícil que se llegue a un consenso para la candidatura municipal en Asunción, pero tampoco considera la situación como “tragedia”. “Siempre hablamos que el consenso no cercene la competencia. Si conseguimos consenso en 50% de las candidaturas es un logro”, resaltó Abdo Benítez. Dijo que no va a cercenar la candidatura de ningún compañero y por eso no de decanta por Julio Ullón o Martín Arévalo para Asunción. “La idea es que si no hay consensos compitan por un movimiento propio. Ya intenté que sean candidatos de consenso, pero fracasé”, refirió el presidente, agregando que no va “tomar postura en detrimento de ningún amigo”. Ronaldinho. Por otra parte, el mandatario se refirió al escándalo que envuelve a varias instituciones del país por el caso Ronaldinho. Respaldó el trabajo del ministro del Interior, Euclides Acevedo, y aseveró que pidió a sus subordinados que deslinden responsabilidades de los entes que responden el Ejecutivo. “Le llamé a René Fernández (titular de la Secretaría Nacional Anticorrupción) y le pedí a él que lidere un proceso de investigación en Interior, Migraciones, que haga una evaluación del proceso”, señaló Marito. Dijo que ordenó que se investigue todo, “y caiga quien caiga”. “No quiero hacer juicios de valor previo a una investigación. Me gustaría que culmine el proceso”, expresó. Asimismo, confesó que le duele ver preso a una figura como Ronaldinho. “Mis hijos se quieren ir a sacar fotos con él. No puedo negar que me duele lo que está pasando con él”, apuntó, negando además que conozca a Dalia López, prófuga por el mismo caso.



