Marito improvisa recomposición de su Gabinete para salvarse

Su aliado. Mario Abdo no sacó a Petta tras el voto de censura del Senado, pero se vio obligado por la presión ciudadana.

En medio de la crisis política y buscando sostener su frágil gobierno, el presidente Mario Abdo Benítez improvisa la recomposición del Gabinete.

Acorralado por la presión ciudadana y la amenaza de un nuevo juicio, el presidente no dio la cara y optó por grabar un mensaje donde anunció el cambio de sus primeros ministros: Juan Ernesto Villamayor (jefe de Gabinete) y del cuestionado Eduardo Petta (Educación). El manotazo presidencial alcanzó también a Nilda Romero (Mujer). Las primeras remociones son una clara señal de que Mario Abdo busca que el cartismo le siga sosteniendo evitando que prospere el juicio político. Cedió ante la exigencia que hace tiempo plantea este sector reclamando la destitución de Petta y de Villamayor. Este último envuelto en una serie de escándalos y sospechas de intento de negociado, como la deuda de PDVSA con los emisarios del venezolano Juan Guaidó. IMPROVISACIÓN El presidente de la República ahora está buscando calmar los ánimos. Improvisa en la recomposición de su Gabinete. Sus principales leales fueron cayendo como naipes en medio de denuncias de corrupción, escándalos y crisis. La falta de medicamentos y la incapacidad de gestión sanitaria para traer las vacunas contra el Covid terminaron arrastrando a Julio Mazzoleni, hombre leal del equipo de Mario Abdo. Hasta último momento se resistieron a hacer una movida. Sin embargo, en medio del apuro y la crisis que iba subiendo de tono, uno de los que aconsejaron al presidente a desprenderse sin perder más tiempo fue el director paraguayo de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos. “O se va Mazzoleni o todo el Gobierno”, le advirtió buscando abrirle los ojos ante la situación de hartazgo político y social de su gobierno. El dilema que carga el presidente es la necesidad de designar a sus nuevos ministros. Para el Gabinete Civil está barajando reubicar a Hernán Huttemann, quien fue nombrado como su asesor jurídico buscando de esa manera salvar ese espacio estratégico en la composición del Palacio de Gobierno. Para el Ministerio de la Mujer, hay interés de un nombramiento político. Gabriela Friedmann, esposa del diputado Hugo Ramírez, entra en la ronda de posibilidades. Mientras que la cartera de Educación reflota la idea de reubicar a Hugo Cáceres (Unidad de Gestión) o buscar un técnico y especialista en educación para recomponer el diálogo con los sindicalistas y la comunidad educativa en medio de la crisis que se arrastra desde la pandemia. Una ficha que no quiere perder el presidente es su ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, ante los proyectos millonarios en marcha. Sin embargo, los escándalos que giraron en torno a las licitaciones millonarias y algunas direccionadas a favor de la empresa Engineering ponen en aprietos a la decisión presidencial. En medio de la crisis, los primeros en auxiliar al presidente fueron los dirigentes de base, presidentes de seccionales y ministros que ocupan cargos. Pocos legisladores del Senado. Hay llamativos silencios, como el caso del presidente del Congreso, Óscar Salomón; Juan Afara, y otros referentes de Añetete. Inclusive del propio vicepresidente Hugo Velázquez, quien está en cuarentena según indicaron sus allegados. Sin embargo, se mencionan fuertes operativos a nivel de los diputados en medio de la crispación interna.

Encrucijada política

Auxilio. Mario Abdo sigue apostando al apoyo del cartismo para sostener su gobierno y evitar que haya votos para un eventual juicio político. Esto en medio de las presiones sociales que siguen con las movilizaciones.

Señal. El presidente tuvo que sacrificar a dos jugadores que se resistía apartar de su Gabinete. Juan Ernesto Villamayor (jefe de Gabinete) y a Eduardo Petta (Educación). Ambos cuestionados por la clase política y cuyas cabezas estaban en la mira del cartismo.

Gabinete. Intenta búsqueda para recomponer su Gabinete y reubicar a sus leales en medio de la exigencia de la dirigencia que busca lograr sacar provecho a costa del Estado.

Enojo de aliados. Los seccionaleros fueron los primeros en acudir hasta Mburuvicha Róga para dar respaldo a Marito. Hubo algunas ausencias, principalmente de legisladores de Colorado Añetete y del vicepresidente Hugo Velázquez.



Dilema con las binacionales

El presidente de la República evalúa los cambios de sus ministros por la presión política y ciudadana. Hasta el momento no sabe qué hacer con la suerte en las binacionales. Por un lado debe definir la suerte de su aliado Federico González, quien necesita del acuerdo del Congreso, pero tiene un fuerte rechazo político. A eso también la continuidad o no de Nicanor Duarte Frutos, director paraguayo de Yacyretá. No puso su cargo a disposición.