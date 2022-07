Marito felicita al BNF por cortar transferencias a empresa de Cartes

Abdo felicitó al BNF por esta determinación y dijo que la banca pública desempeñó un “rol fundamental” durante la pandemia del Covid-19, porque contuvo la economía de micros, pequeñas y medianas empresas.

“En el Directorio del Banco Nacional de Fomento, cuando se enteraron que eran el único banco que hacía transferencias al exterior de una empresa que hoy está siendo investigada por vínculos con el terrorismo y lavado de dinero, le cortaron las transferencias al exterior”, dijo Abdo sin hacer mención a la firma, que luego fue confirmada por los abogados del Grupo Cartes.

“¿Por qué si ningún banco privado le hace transferencias al exterior a esa empresa, nosotros, la banca pública del pueblo, va a tener que perder su prestigio cuando una empresa está siendo investigada?”, manifestó el jefe de Estado durante su discurso en el acto de firma de convenio entre la Entidad Binacional Yacyretá, la Gobernación de Misiones y el Consejo para el Fortalecimiento Departamental de Misiones, que permitirá la implementación de un plan productivo en la zona y la presentación de nuevas unidades de maquinarias viales y agrícolas por parte de la Gobernación.

Lavado. El vicepresidente Hugo Velázquez, quien acompañó al mandatario en el acto, pero que no realizó ningún discurso, dijo a través de sus redes sociales que las empresas del Grupo Cartes siempre estuvieron bajo sospecha de lavado de dinero.

“¿Por qué ningún banco privado no le brindaba ese servicio? Sencillamente porque siempre las empresas del Grupo Cartes están bajo la sospecha de que están en el tema del lavado de dinero”, mencionó.

NIEGA ORDEN. El titular del Banco Nacional de Fomento, Manuel Ochipinti, sostuvo que la orden de cerrar la cuenta de la empresa de Cartes no provino del mandatario.

“Desde el momento que hay sospecha o de información que está ligado al lavado de dinero, entonces, por reputación le cerramos la cuenta, ya sea a una persona física o jurídica”, manifestó.

“No fue persecución política, ni fue orden del presidente, nosotros le informamos de la situación”, añadió en conversación con la 1080 AM.

En su momento, el entonces ex ministro del Interior Arnaldo Giuzzio había hecho declaraciones similares, al señalar que el ex presidente Horacio Cartes no tenía más corresponsalía y que el único banco que le seguía prestando el servicio era el Banco Nacional de Fomento.

“Gracias al BNF sigue haciendo operaciones al exterior, ningún banco de plaza le da corresponsalía”, había advertido Giuzzio durante su denuncia.



