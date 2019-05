Marito dice que vetará toda jubilación sin financiación

El presidente Mario Abdo Benítez manifestó que siguen analizando y que aún no hay una decisión sobre la posibilidad de plantear una acción de inconstitucionalidad contra la jubilación médica. La semana pasada, el Congreso rechazó el veto presidencial.

“Noo, estamos analizando, todavía no hay una decisión, pero sí estamos analizando”, respondió el jefe de Estado sobre el tema, tras participar de una ceremonia en el Comando Logístico en Mariano Roque Alonso.

Sentenció que la postura del Ejecutivo sobre el tema de la jubilación médica no se trata de la bancada de Añetete, sino de la Constitución Nacional.

“Nosotros, todos los proyectos que generen un impacto y que ese impacto no tenga una financiación (...) por una cuestión de respeto a la Constitución, nosotros vamos a vetar. Yo me voy a oponer a todo proceso de cambio de la ecuación jubilatoria si es que no se lo hace de manera equitativa”, dijo. En el Congreso se estudian proyectos para odontólogos y bioquímicos, similares al de los médicos.

Agregó que la Constitución dice que todos los que están sobre el régimen jubilatorio tienen que tener un trato igual al otro. “Si vos aportas 16 % y él aporta 16 %, él no puede tener más privilegio que vos. Es casi lógica pura”, significó.

mea culpa. El presidente dijo que él y Hacienda tienen que hacer un mea culpa. Indicó que se aprobó de manera unánime en primera instancia en ambas Cámaras. “Me imagino que ellos ya habrán hecho compromiso con los sectores médicos, que otra vez reitero son héroes anónimos de nuestra sociedad”, aseveró.

Como presidente, afirmó que no puede permitir que haya una inequidad y que se atente directamente al equilibrio fiscal. “Imagínense hay funcionarios públicos que tienen un salario promedio de G. 2.700.000; ellos no están haciendo un lobby en el Congreso, justamente esperando que presentemos todos juntos un proyecto de reforma de la Caja Fiscal”, agregó. “Reitero, esa es una visión de Estado, una posición coherente en término de respeto a que nosotros consideramos, que la ley es clara que no tiene que haber discriminación”, manifestó.