Marito critica a antecesores sobre soberanía energética

Tras realizar una jornada de gobierno en Alto Paraná, donde inauguró nuevas unidades de salud y un complejo turístico, Abdo afirmó que solo a finales del 2022 se podrá hablar de soberanía energética, cuando se culminen las obras de la línea de transmisión de Yguazú, cuando el Paraguay tenga la capacidad de retirar el 100% de la energía que le corresponde de la Itaipú.

Aseguró que bajo su administración se puede disponer de la totalidad de la energía generada por Yacyretá con la instalación de la barra de conexión de 500 kV en el 2019. “Antes de nosotros no podíamos retirar lo que corresponde de Yacyretá a Paraguay (...), ¿por qué no se hizo antes y nosotros podemos hacer? Antes de Marito no se podía (retirar el 100% de la energía). Todos quienes hablan de soberanía energética, ¿qué hicieron cuando estuvieron al frente de nuestra nación?”, se preguntó.

Abdo aprovechó su discurso para ejercer una férrea defensa a su administración saliendo al paso de las críticas.

obras. Se iniciaron ayer las obras del sector eléctrico que le permitirá al país poder disponer de toda la energía que le corresponde de la producción genera en la Itaipú.

El ingeniero Félix Sosa, presidente de la ANDE recordó que hace menos de un mes en un acto que se desarrolló en el Palacio López, se firmó el contrato para la construcción de la estratégica interconexión de la Subestación de Yguazú de 500 kV.