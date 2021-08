Marito advierte que estará en la trinchera ante plan antidemocrático

El mensaje se da en el contexto de la campaña electoral para las municipales y a puertas de las generales que arrancan en el 2022.

Si bien Abdo no mencionó a ningún sector en forma puntual, trascendió que su mensaje apunta al Frente Guasu y al cartismo que está pretendiendo imponer liderazgo bajo la figura de Horacio Cartes. “No perdamos la fe en nuestra democracia; vamos a enfrentar seguramente momentos donde nuestra democracia va a volver a ser amenazada por proyectos de la derecha e izquierda que buscan un país subordinado a intereses de unos pocos y no a intereses del pueblo”, expresó el mandatario, durante la jornada de Gobierno, donde rindió tributo a militares asesinados en manos del grupo armado del Norte y saludó a la madre del suboficial secuestrado Edelio Morínigo.

EN LA TRINCHERA. El jefe de Estado adelantó que si avanza ese plan retomará la batalla en las trincheras. Abdo fue uno de los que siendo senador en 2017 se habían opuesto a la enmienda que impulsaron los cartistas junto con el Frente Guasu y liberales llanistas para establecer la reelección presidencial. El hecho generó una fuerte crisis política y derivó en el atropello de la Policía al local del PLRA ocasionando la muerte de Rodrigo Quintana.

“Nos van a volver a encontrar en las trincheras que siempre nos encontraron, en la defensa de la democracia, la defensa del estado de derecho, la independencia de los poderes”, significó Abdo ayer.

El presidente ratificó la necesidad de que Paraguay esté subordinado al estado de derecho y que nadie tenga privilegios y que subordine a otras instituciones por “ambiciones desmedidas y legítimas”.

Abdo espera que no haya más derramamiento de sangre en la lucha por los ideales. “Esas amenazas no son solamente de una visión ideológica. Están en todos lados. Está en el crimen organizado, en la lucha legítima por frustraciones, inequidades. Está en la derecha y la izquierda, por proyectos anárquicos que buscan someter al estado de derecho por ambiciones desmedidas”, significó.

Afirmó que la violencia no es el camino, la lucha de clases y del enfrentamiento entre paraguayos. “El pueblo tiene derecho a elevar y protestar, cuando considera que tiene un derecho que reclamar; eso es democracia”, sostuvo.

Hizo un llamado a aquellos que creen que pueden construir un itinerario electoral mintiendo y usando al pueblo. “Ese no es el camino, a aquellos políticos que instan al enfrentamiento, pero que no están ellos, que le ponen de carne de cañón al pueblo; que apelen al diálogo y no al enfrentamiento”, exhortó.

El fuerte mensaje de Abdo se da justo cuando la dirigencia colorada está instalando la unidad.



Giuzzio se mostró con D’Ecclesiis

El ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, se mostró posando cerca del diputado colorado Freddy D’Ecclesiis al llegar ayer, en el aeropuerto de Concepción para la actividad presidencial. Todo el equipo de Añetete posó junto a Abdo mostrando el dedo en señal de la Lista 1. Lo llamativo de la postal es que el ahora ministro del Interior se muestra con el diputado a quien anteriormente había investigado por presunto vínculo con el negocio del narcotráfico.