Marito Abdo pide “agarrar Pulp y Don Vito”

Dijo que el Paraguay no necesita una corporación económica al frente de la conducción de la nación, “donde piensan que cada paraguayo tiene un precio en la frente y no tiene dignidad. Este país no tiene su dignidad a la venta”, remarcó.

“Ya le ganamos una vez, cuando él era presidente y el hombre más rico del Paraguay; ahora el 18 de diciembre le vamos a ganar al secretario y al patrón”, aseveró durante su discurso el presidente, quien está haciendo apariciones cada vez más asiduas para remontar la campaña de Arnoldo Wiens, quien suplanta al vicepresidente Hugo Velázquez.

Wiens también instó a votar en contra de Peña. Aseguró que el cartismo querrá comprar los votos y a los dirigentes.

“Nos quedan 100 días de campaña y van a ser días donde seguirán queriendo comprar nuestra conciencia, comprar nuestros dirigentes con plata”, manifestó.

“Nosotros no valemos por el precio que nos quieran poner, no valemos por lo que tenemos, sino nuestro valor es por lo que somos, como paraguayos, como colorados, como personas con dignidad; la dignidad no se compra”, subrayó.

Dijo que el otro sector nos envía “a un secretario, una marioneta”.

También señaló que tendrá como guías en su gobierno al ex presidente Nicanor Duarte Frutos y al presidente Mario Abdo.



Vamos a agarrar su plata, vamos a tomar Pulp de HC, vamos a comer Don Vito de HC y después vamos a votar por la Lista 3.



Mario Abdo Benítez,

presidente de la República.