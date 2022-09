Mario Abdo se ratifica en que defiende la vida y la familia en el proceso educativo

Remarcó que el debate abierto sobre el proceso de transformación educativa permitirá tener un cronograma consensuado entre la sociedad civil, los padres y consejos departamentales.

Dijo que no se tiene que satanizar el proceso de transformación educativa. “Vivimos en democracia y tenemos que respetar, cómo vos pensás y cómo yo pienso. Vos no sos malo porque pensás diferente y yo no soy bueno porque pienso diferente a vos”, significó.

Argumentó que su propuesta se mantiene en defensa de la familia. Agregó que respeta la pluralidad de pensamiento.

“Nuestra propuesta es la defensa de la familia como unidad. Es una postura clara del presidente en campaña y del presidente en ejercicio de la presidencia de la República. Porque yo pienso así, no significa que todos deben pensar igual. Respetamos la pluralidad del pensamiento”, acotó. Insistió que su gobierno “va a defender” lo que considera que es mejor para la educación paraguaya. “La vida y la familia”, recalcó.

Agregó que es importante que la ciudadanía tenga conocimiento que su gobierno duplicó la inversión de los Fondos de la Excelencia. En un año hubo una inversión de G. 345.000 millones. “Estamos inaugurando aulas. Parece una gotita en un mar de necesidades. En todo nuestro sistema educativo vemos que las escuelas se caen y no tienen techos”, sostuvo.

Agregó que está trabajando con el BID en un préstamo para impactar en 8.000 centros educativos y demandará USD 350 millones.