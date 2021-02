Mario Abdo prepara viaje rumbo a Uruguay

Mantendrá una reunión bilateral con su par uruguayo, Luis Lacalle Pou. El encuentro será el miércoles 17.

El presidente de la República irá acompañado del canciller Euclides Acevedo.

Las relaciones entre los países que integran el Mercado Común del Sur (Mercosur) no están pasando por su mejor momento. Hasta el momento no hubo una reunión bilateral entre Mario Abdo y Alberto Fernández (Argentina). Esto se debía realizar en enero, pero no hubo ninguna fecha.

Paraguay sigue esperando que se reabran las fronteras con Argentina, pero sigue el malestar diplomático.

Uruguay y Paraguay son los países que siguen negociando para lograr las vacunas contra el Covid fuera del acuerdo Covax.