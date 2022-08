Telefuturo. Abdo dijo que Velázquez comete un error al no renunciar a la Vicepresidencia y da respaldo de decisión de EEUU.

El presidente Mario Abdo Benítez manifestó su desacuerdo con la actitud del vicepresidente Hugo Velázquez , quien no renuncia a su cargo, tras haber sido declarado como “significativamente corrupto” por el Departamento de Estado de Estados Unidos . Fue durante la entrevista con Luis Bareiro, en el programa Políticamente Yncorrecto de Telefuturo. “Si yo estaba en esa situación iba a renunciar a la Vicepresidencia”, señaló.

Admitió que se trata de un error del vicepresidente y que será una situación difícil de administrar. “Yo creo que lo correcto es renunciar, pero respeto”, asintió y recordó que felicitó en su momento la actitud de Velázquez, quien primeramente dijo que iba a renunciar a su cargo y a la candidatura pero finalmente, renunció solamente a lo segundo.

INTROMISIÓN DE EEUU. Negó que hacer este tipo de designaciones sea una intromisión de Estados Unidos, ya que el Departamento de Estado tiene la facultad de tomar este tipo de decisiones, y casi le obliga al secretario de Estado tomar este tipo de decisiones.

No obstante, mencionó que se trata de un fracaso que un gobierno extranjero realice estas observaciones, porque esperaba que la Justicia tome la iniciativa. Sostuvo que el Gobierno de Estados Unidos no haría esto sin contar con argumentos rigurosos, ya que la decisión vino de Washington.

“Un triunfo personal hubiese sido que el trabajo que realizan las instituciones tenga asidero en el sistema de Justicia”, aseveró. Acerca de la designación de Velázquez, dijo que se enteró a las 08:45 de ese viernes 12 de agosto, antes de la conferencia de la prensa. Y en el caso de Cartes, unos 5 minutos antes. “Es total disparate”, dijo al ser consultado sobre los rumores de que su Gobierno haya entregado informaciones sobre Velázquez a Estados Unidos, y resaltó en varios momentos que se trata de un hecho doloroso, ya que Velázquez es su amigo.

JUICIO POLÍTICO. Aseveró que no corresponde un juicio político contra el vicepresidente y comentó que Wiens ya fue visualizado anteriormente como candidato a presidente y dio un paso al costado cuando Velázquez se candidató, y destacó que tras la renuncia de éste tomó una decisión rápida.

EXTRADICIÓN. También desconoce si vendrá un pedido de extradición contra el ex presidente Horacio Cartes y dijo que en vano, el Grupo Cartes se molesta con el Gobierno, ya que son sus actividades las que le posicionan mal.

“Ellos se enojan por algo que hacen ellos. Y que dejen de hacer eso y listo”, dijo y citó el caso del avión venezolano.

Pago de sobresueldos. El presidente también acusó al ex presidente de financiar a diputados. “Estoy segurísimo, pero no tengo pruebas”, dijo y citó que Cartes paga USD 10.000 a más de 50 diputados al mes, totalizando más de USD 6 millones al año y lamentó que se genere una distorsión a la representación genuina en el Congreso.

“Los políticos que están con ellos se conforman con migajas que le echan en la mesa, acusó.

SIN ABRAZO. Señaló que no habrá abrazo republicano tras las elecciones internas. “No sé si es rentable electoralmente el abrazo republicano”, dijo y mencionó que no podrá estar en el mismo palco con HC luego de las acusaciones hechas mutuamente.

Fiscalía. Acusó a Cartes de manejar la Fiscalía y citó que la noche antes del juicio político a Sandra Quiñónez los diputados cartistas estaban celebrando la falta de votos en la casa del ex mandatario y comentó que el hermano de Sandra (Domingo) es candidato a presidente de seccional de HC y otra hermana, Soledad, fue ministra Anticorrupción de la era Cartes.

Dijo que si llegara a proponer a un futuro fiscal, los candidatos podrían ser Carlos Arregui y Cecilia Pérez.

MASCARILLAS Y AGUA TONICA. En cuanto al escándalo que surgió en la época de la pandemia por compra de mascarillas y agua tónica en Petropar y Dinac, Abdo dijo que pidió la renuncia de los afectados (Patricia Samudio y Édgar Melgarejo, respectivamente), pero que la Justicia debía hacer su investigación. Tampoco se animó a poner la mano en el fuego por los ex administradores.

Cuenta de Tabesa en el BNF

El presidente de la República mencionò que el cartismo es más un proyecto económico que político y en esa lógica se candidata a la presidencia de la Junta para lograr consolidarse y retomar el control de la política.

“Es un grupo económico que vive del no funcionamiento del Estado”, dijo y a renglón seguido citó que el Grupo Cartes está presentando un recurso para que vuelva a funcionar la cuenta de Tabesa en el Banco Nacional de Fomento. “Yo no quiero que el BNF sea sancionado”, dijo y se preguntó por qué no utiliza otro banco.

Electoralismo y binacionales

Mario Abdo no cree que el último acuerdo de Itaipú haya sido entreguista. “Al revés. Tenemos que esperar que termine el proceso electoral en Brasil para seguir avanzando”, resaltó.

En cuanto a Yacyretá, expresó que el acuerdo Macri-Cartes está congelado porque nunca se aprobó en el Parlamento argentino. ”Yo voté a favor como senador. Es un buen acuerdo para Paraguay”, dijo y manifestó, por otro lado, que la reducción de la tarifa eléctrica para la población es un subsidio temporal en este momento de inflación que está viviendo el Paraguay y el mundo.