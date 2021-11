Mario Abdo afirmó que el cartismo persiguió a la gente

El presidente Mario Abdo Benítez arremetió contra el cartismo y afirmó que no cometerá el mismo error de perseguir a los funcionarios públicos que apoyan a otro proyecto político, tal como ocurrió durante el gobierno de Horacio Cartes.

Fue durante el acto oficial en el Departamento de Canindeyú, adonde se trasladó para inaugurar la pavimentación asfáltica del tramo Nueva Esperanza - Laurel.

En el discurso que pronunció el jefe de Estado instó a la gente a tener la capacidad de elegir correctamente a las futuras autoridades mirando los resultados y la gestión.

Marito aseguró que su gobierno no perseguirá a los funcionarios públicos que no acompañan al proyecto oficialista. Esto, en medio de la campaña electoral del 2023.

“Yo luché en contra de eso; hay cargos de confianza del Ejecutivo y eso cualquiera sabe. No voy a tener en cargo de confianza a gente que no goza de mi confianza. Eso categórico”, respondió ante la consulta sobre el alejamiento del gobernador César Ramírez (Canindeyú), quien se sumó al proyecto del cartismo.

Aseguró que los cargos menores no tienen que tener ningún tipo de temor. “Nosotros no le vamos a perseguir a nadie. Yo le gané a toda una estructura que sí persiguió gente. No voy a cometer ese mismo error”, fustigó recordando el gobierno de Cartes.

Advirtió que durante la campaña presidencial, muchos que ya estuvieron en otros tiempos volverán con sus discursos, pero hay que mirar los hechos y la gestión.

“Escuchaba anteriormente y decían que vamos a dejar la vara muy alta en obras públicas. Bueno, acá la vara alta doblamos, casi triplicamos en tres años con pandemia. Estos son números y la realidad es auditable, casi triplicamos”, afirmó.

En varios tramos de su discurso, Mario Abdo posicionó la figura del vicepresidente Hugo Velázquez, en campaña electoral para el 2023.

Apuntando hacia él dijo que aquel señor va a continuar, con referencia a las obras.

CONGRESO. En otro momento, Mario Abdo afirmó que muchas veces no comparte ni está de acuerdo con las decisiones del Congreso, pero que termina apoyando.

“Muchas veces al presidente no le gustan los resultado de las instituciones. Muchas veces no me gustan los resultados del Congreso y como demócrata tengo que aceptar, convivir y respetar a las mayorías y fortalecer el pensamiento plural”, significó.



