Mario Abdo admite que secuestro de Óscar Denis golpeó al Gobierno

El presidente Mario Abdo Benítez reconoció que el secuestro del ex vicepresidente de la República Óscar Denis, le golpea y que mientras no se lo recupere con vida no se puede hablar de resultados.

Ayer, el mandatario se dirigió al Centro del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) en la zona Norte, tras participar de una jornada de gobierno, primero en Pedro Juan Caballero (Amambay), y luego en Horqueta (Concepción).

Ante la consulta de los medios, el presidente respondió que siguen trabajando en la búsqueda de los secuestrados y que están potenciando la estrategia de acción en la zona Norte. Además de Denis, siguen en poder de sus captores el ganadero Félix Urbieta y el policía Edelio Morínigo.

“Se está trabajando. Golpea muchísimo (el secuestro de Denis). Golpea mucho. Son los males endémicos que venimos teniendo. Es el primer secuestro en nuestra gestión de gobierno y estamos trabajando con todo el equipo de seguridad”, indicó sobre el secuestro perpetrado por militantes del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Insistió en que están recibiendo apoyo internacional para el combate al grupo armado que opera en el Norte. “Las estrategias de siempre. Estamos fortaleciendo nuestro sistema de seguridad lentamente y recibiendo apoyo internacional”, expresó.

Añadió que esperan una pronta recuperación con vida de Denis. “Eso es lo que todos estamos esperando. Ojalá que se pueda dar rápido. Obviamente mientras que no se le tenga al señor Denis de vuelta, no podemos hablar de ningún tipo de resultado”, dijo.

Agregó que mantiene permanente contacto con los familiares de los secuestrados.

LETALIDAD. Antes de visitar el CODI, el mandatario inauguró un pabellón de contingencia Covid en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Allí dio un extenso discurso donde destacó la reapertura del Puente de la Amistad en la frontera con Brasil, pero advirtió a la ciudadanía a no descuidarse porque el coronavirus sigue muy letal y que hay que observar lo que está ocurriendo en los países europeos que vuelven a tomar medidas extremas por el alto nivel de contagio.

“El virus sigue siendo contagioso, sigue siendo letal y una amenaza para nuestro sistema de salud y quiero puntualizar lo que dijo el ministro de Salud, hoy vemos en España lo que está ocurriendo, un país de primer mundo que de vuelta está tomando medidas restrictivas, debido a la relajación de la ciudadanía”, aseveró. Insistió que se está iniciando una nueva etapa de convivencia, pero que se puede disparar el contagio si somos descuidados.

“Yo ya me hice cuatro veces el hisopado. Ñandejara che pytyvô mbarete porâ (Dios me protege fuerte) porque no paré de trabajar. Todavía no me contagié. Ayer ya me hice otra vez el hisopado por las dudas”, significó.

MILANESA. En otro momento, defendió nuevamente su política de endeudamiento para inversión de obras públicas y consideró que las rencillas políticas solamente terminan generando atraso para el pueblo. “¿Quién es el que sufre? ¿El presidente? No. Yo tengo para comer una milanesa a lo mejor para el resto de mi vida, gracias a Dios. Quien sufre es el pueblo por las divisiones políticas”, apuntó insistiendo en la necesidad de avanzar con los proyectos de inversión que están en manos del Congreso para su tratamiento.