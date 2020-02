Mario Abdo admite críticas, pero asegura que no es haragán

Fue durante un discurso pronunciado en San Ignacio, Misiones, en el marco de su jornada de gobierno en el citado departamento, donde entregó aportes, inauguró obras y recorrió otros distritos. Su día de gobierno estuvo marcado además por la inauguración de obras de infraestructura vial, viviendas y la entrega de aportes sociales.

“Con la democratización de la comunicación me pueden retar y decir de todo, pero de haragán no me pueden tratar, porque trabajo todos los días y me levanto a las cinco de la mañana hasta las once de la noche”, expresó el mandatario en tono ofuscado.

Afirmó que el Gobierno está llevando adelante varias acciones para cumplir con las deudas históricas existentes.

“Hay cosas que faltan, hay deudas históricas que tenemos con nuestro país, pero estamos avanzando y estamos trabajando. Yo les invito a que volvamos a creer en la construcción de un destino común. Es una obligación de las autoridades venir a trabajar por el pueblo para llevar adelante obras que puedan generar transformación y desarrollo a nuestra nación”, señaló el jefe de Estado.

INVERSIÓN. Abdo afirmó que la presencia del Gobierno en el departamento representó una inversión del Ministerio de Obras, de Urbanismo y de Yacyretá de G. 150.000 millones; es decir, más de 20 millones de dólares.

“Todo esto que estamos inaugurando y habilitando forma parte de los compromisos hechos en campaña”, afirmó el gobernante durante el acto desarrollado en San Ignacio, Misiones, donde fue inaugurado un tramo que une a dicha ciudad con la comunidad de Santa Rita.

El jefe de Estado mencionó que además de todas las obras encaradas en el departamento, desde el Gobierno, a través de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), se ha cumplido con la inauguración de unidades de terapia intensiva, una de las demandas históricas en la zona y en varias partes del país.

Igualmente, anunció que en 30 días más en el Departamento de Misiones va a culminar el proceso de licitación para las obras de drenaje, que van a significar una inversión aproximada de 10 millones de dólares en el distrito de San Ignacio.

Abdo también habló de la inversión en el tratamiento de aguas residuales para San Juan Bautista.

“Es una inversión de 5 millones de dólares que beneficiará aproximadamente a 14.000 personas en la localidad de San Juan, mediante el sistema de recolección de tratamiento de aguas residuales que vamos a entregar ya para su manejo”, añadió.

El mandatario además citó otras obras habilitadas en la fecha, como las viviendas sociales a favor de pobladores de Villa Florida.