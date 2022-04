María Serrana acusa a Cones de tergiversar para clausurar carreras

En un comunicado, la rectora Norma Aquino Saucedo manifestó que el titular del Cones tergiversó los hechos cuando habló de títulos expedidos asegurando que lo que existen serían solo "certificados de estudios no auténticos de otras casas de estudios presentados ante la Universidad María Serrana’’.

Sostuvo que estos hechos fueron denunciados por la propia casa de estudios el 25 de febrero de 2019 y el 22 de setiembre de 2020, existen acusaciones y juicios orales pendientes al respecto. La universidad es querellante y víctima.

‘‘Cuando nos dimos cuenta, hicimos la denuncia de que en el MEC falsificaban certificados de estudios, pero esos documentos terminan en muchas universidades, la diferencia es que nosotros hicimos la denuncia’’, afirmó Guillermo Duarte, abogado de la Universidad María Serrana, en contacto con Monumental.

Otra ‘‘mentira’’ del presidente del Cones, según el comunicado, es que no se haya colaborado con la intervención. La máxima autoridad de la institución aseguró que presentaron en todo momento la documentación solicitada en tiempo y forma.

Según el Rectorado, el último de los descargos de 4 fojas y 7 cajas de documentos fue entregado el 29 de marzo, un día después, el 30 de marzo, se terminó el informe final y al día siguiente, "se analizó y se resolvió" la clausura.

Ante estos hechos, consideran que el Cones actuó de mala fe y que ‘‘claramente no se analizó nada’’.

La alta casa de estudios insistió en que la carrera de Medicina de la sede central en Asunción y la filial en Ciudad del Este están legalmente habilitadas y actualizadas por el Cones, que es el resultado de un estudio completo y minucioso realizado por el propio Consejo. ‘‘No existen razones legales para promover la clausura de la carrera de Medicina’’.

El pleno del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) resolvió la semana pasada clausurar las carreras de Medicina de la Universidad Privada María Serrana (UPMS), de la sede central en Asunción y su filial de CDE.

Esto es en el marco de la conclusión del proceso de intervención, iniciado en julio de 2021, a partir de la denuncia de emisión de títulos y certificados de estudios falsos.

Narciso Velázquez, presidente del Cones, explicó a ÚH que, además, no se pudo sustentar que los certificados de estudios expedidos por la UPMS hayan cumplido con los requisitos académicos, sobre todo en cuestión de pasantías y correlación de materias.

Ocurre que la universidad alega que sus estudiantes realizaron prácticas o pasantías en tal o cual hospital. Pero, cuando el Cones le solicitó informes, “los centros asistenciales dicen no tener el registro de esos estudiantes”.

La intervención comenzó con una denuncia concreta sobre la falsificación de certificados de estudios y a partir de eso la intervención hizo el recorrido de lo que, al parecer, hacían los alumnos.

“El informe que pasa la universidad no es completo ya que, cuando no tiene el respaldo, no existe la práctica que dicen haber tenido. Por otro lado, hay algunos hospitales con los que dicen que sí tienen convenios y se les pidió a los tutores y ellos niegan haber hecho la práctica de estudiantes; pero que sí ellos recibieron remuneración”, argumentó Narciso Velázquez.



