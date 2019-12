María Inés Angulo Lettering para celebrar

El lettering es el arte de dibujar las letras de una forma creativa. Las posibilidades son infinitas: se puede aplicar en un cuaderno, una taza y hasta diseñar en un gran mural.

María Inés Angulo es una de las pioneras en nuestro país. Comenzó hace algunos años y hoy dicta workshop y alegra cualquier tipo de ambiente con sus letras divertidas.

Ella se toma su tiempo para combinar colores a la perfección, dibuja unos trazos y pregunta: “¿Puedo seguir pintando mientras hablamos?”. Relajada esboza una frase de feliz Navidad con una agilidad increíble, mientras rememora sus inicios: “Trabajé por años en una empresa de entretenimiento. Estaba un poco cansada de la movida nocturna, entonces decidí aventurarme a emprender, sacar provecho de todas mis ideas creativas”, recuerda.

Su lado artístico fue cultivado por su abuela, con quien cada año asistía a cursillos navideños. Pero fue su madre quien la inspiró, pues siempre decoraba los cumpleaños a puro pulmón. Cuando nació la plataforma de Pinterest, encontró su lugar favorito en el mundo. Fue nutriéndose de a poco con ideas creativas de do it yourself (hágalo usted mismo) y se dio cuenta de que había un mercado inexplorado en Asunción. Fue entonces que vio una oportunidad de negocio y comenzó haciendo algunos cotillones para la boda de unos amigos y desde entonces no paró. “Preparé una presentación a unos amigos que se casaban, fuimos a un restaurante y les mostré mi propuesta. Les encantó, eran unas pajitas con boquitas y bigotes, unos letreros para el baño y algunos que otros cartelitos de cotillón”, detalla.

Así nació Myparaeventos, una empresa que ofrece productos y servicios para decoración de eventos, desde cartelitos para las fiestas, vinchas, marcos tipo polaroid hasta pizarras XL.