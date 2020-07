María Glauser, revalorizar y reconquistar los espacios públicos

A María, vivir 6 años fuera del país le invitó a repensar los espacios públicos, preguntarse porqué muchos de ellos no eran suficientemente explotados e incluso olvidados y por sobretodo porqué los ciudadanos no consideraban esos espacios como suyos. “Volví a Asunción luego de vivir 6 años en Londres, donde pude tener la experiencia de ser ciudadana de una ciudad muy generosa con sus habitantes. Sus parques urbanos y plazas, costaneras, y bicisendas son su orgullo. Estos espacios públicos bien diseñados y gestionados, sobre todo activados. Quiere decir, que te ofrecen mucho, y agregan valor a vivir en una ciudad. Con música en vivo, algún show de magia, charla o intervención para jugar. Esto me dio inspiración para toda la vida”, agrega. Así, de forma natural le surgió la idea de Puerto Abierto. ”Fue la oportunidad de proponer algo para reconquistar el Puerto de Asunción y el acceso al río, en ese momento no estaba todavía la Costanera”, recuerda. El proyecto se llevó a cabo del 2011 a 2013, hasta que tuvo que detenerse “por falta de apoyo público para sostener esta actividad, que de verdad gustaba a toda la ciudadanía, e incluso a los turistas”, destaca.

Culminado el romance con el río, María siguió de cerca otras iniciativas similares en otras ciudades del país, compartiendo la experiencia a través del Concurso de Experiencias Reales en Espacios Públicos y hablando en foros sobre la temática de espacios públicos. Sobre la posibilidad de volver a los domingos en el Puerto, destaca que lo importante es que “su espíritu sigue vivo en muchas otras actividades geniales como Callecultura, y ferias varias como la Feria de la Red Agroecológica, el Mercado Vy’a y las ferias del IPA, por citar algunas”, refiere.

Casa cultural. En el 2014 María Glauser, abrió las puertas de la casa cultural El Granel, el espacio nació para aprovechar los espacios que tiene la casona colonial ubicada sobre Juan de Salazar 372 entre Artigas y San José. Y por otro lado para responder a la necesidad de contar con un lugar para talleres, clases, reuniones y eventos. Recién en el 2016, habilitaron además en el local un café, para acompañar las actividades. “En el año 2014 empezamos el proyecto con Rosa María Ortiz, y el apoyo de varias personas claves como Rosita Palazón y Pili Ortiz”, recuerda. Y agrega que “el objetivo fue siempre el de crear un espacio donde pasen cosas y personas interesantes, donde se conectan personas y temas que normalmente no comparten espacio físico en nuestra sociedad” señala. El Granel por la pandemia funciona hoy de forma online y busca sostenerse con proyectos, añade María y recuerda los desafíos para emprender en casas culturales, donde es una realidad el difícil camino hacia la sostenibilidad sin el apoyo de las instituciones estatales y municipales. “Creo que por naturaleza, muchas inician como experimentos fantásticos para expresar un sinfín de manifestaciones sociales y culturales que buscan un espacio común para ser vistas y escuchadas por la sociedad. Su rol es importantísimo. Y como experimentos, duran lo que pueden durar con la condición actual de que no existe apoyo alguno del gobierno municipal o nacional” asegura.

los espacios en pandemia. ”La sociedad necesita una vida pública activa y espacios comunes para poder encontrarse, y que haya cohesión social. Si solo nos movemos en espacios privados, perdemos la noción de lo que es nuestra sociedad y país”, resalta María.

En el nuevo escenario por el Covid-19, los espacios y forma de relacionarse cambiarán por eso Glauser, es determinante que en ese camino las municipalidades deben formarse para asumir un rol más protagónico en el diseño y buena gestión y uso de los espacios públicos: Calles, veredas, plazas, parques y costaneras. “Es inaceptable que en tiempos como éste, el Jardín Botánico simplemente cierre sus puertas a la ciudadanía. Mucho se puede hacer si los gobiernos municipales se hacen más visibles y presentes en este tema actual: Desde señalética, formación a los funcionarios, propuestas culturales adaptadas, concursos de ideas. Todo depende de la capacidad de visión y gestión. La gente va a estar ahí cuando esto se genere”, concluye.