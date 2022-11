Alegó que “Marcello no puede cargar con la culpa de nadie. Fue un infortunio”, que si bien su hijo presenció la agresión, él no tuvo parte. También precisó que si bien no auxilió a la víctima es porque en segundos él ya había abandonado el sanitario.

La mujer aseguró, en conversación con NPY, que hoy su hijo Marcello Fretes se presentará para su audiencia de imposición de medidas. A su vez, lamentó que su hijo haya sido imputado por la agresión. “Confiamos en nuestro hijo, lastimosamente todos somos culpables antes y tenemos que probar nuestra inocencia, cuando debería ser al revés”, refirió. Afirmó que el joven agredido podría saber quién realmente fue el agresor. “Ruego porque la verdad se sepa y que ningún inocente pague por nadie”, dijo.

“Yo solo pido, como devotos del Padre Pio, como católicos, que por favor no hagan con Benjamín nada que pueda cambiar su versión real. Es él quien puede decir quién le pegó, él tiene que recordar en algún momento quién le pegó”, remarcó.

representación legal. Osvaldo Bittar, abogado de Marcello, manifestó que su defendido no recibió ninguna notificación hasta la fecha por parte del Ministerio Público. También precisó que por Marcello no pesa ninguna orden de detención. “No existe una resolución del Ministerio Público de una orden de detención para Marcello”, dijo. Aseguró que su cliente se va a presentar hoy a su audiencia.