"Marcar para Olimpia es muy especial"

Roque tuvo una tremenda producción goleadora en las últimas cuatro fechas, marcando 10 goles: “Siempre busco marcar, me preparo para marcar en la mayor cantidad de partidos, pero como se dio ahora no me lo esperaba, el momento de los goles fue decisivo. No pudo haber mejor momento para comenzar a marcar los goles. El poder marcar para el Olimpia tiene un significado muy especial”.

El festejo de brazos cruzados se volvió un símbolo de la conquista franjeada, a lo que el ariete refirió: “Mis hijos me piden ese festejo y prendió mucho, los niños luego hacían ese festejo y le di continuidad, es un poco recordarle a ellos. Lo de la lengua es méritos de los fotógrafos que sacaron ese momento del cuarto gol a Cerro y se hizo especial”.

POR Y PARA LA GENTE. “Nunca imaginé tener tanto cariño, lo recibo con satisfacción, porque al final es retribuir eso con goles y buena actuaciones. Para mí que muchos chicos que habían escuchado de mi me puedan ver jugar es una satisfacción”, puntualizó Santa Cruz, uno de los más mimados de la historia del Olimpia.

AMIGOS SON LOS AMIGOS. Con respecto a su amistad con Richard Ortiz, el segundo capitán decano, el delantero rescató: “Lo más lindo del fútbol es tener una relación de amistad en un ambiente tan competitivo. Le conocí en la Selección y desde entonces pudimos formar una amistad, una vez dentro del club, con el paso en el día a día, afianzó la amistad”. Además, Roque sumó: “Admiro la fortaleza que tiene, que pudo forjar saliendo adelante tras golpes de la vida, es un ejemplo de superación para nuestro fútbol, es un modelo a mirar para poder triunfar y salir adelante”.

Roque quiere cerrar la temporada extendiendo la racha y quebrando récords, a lo que expuso: “Tenemos que terminar el año como tiene que ser ganando, queremos cerrar superando nuestro propio récord de puntos, este fue un año inolvidable”.

168 partidos suma Roque Santa Cruz con la camiseta de Olimpia: 137 fueron en el plano local y 31 internacional.

67 goles marcó Roque en Olimpia (57 local y 10 internacional) de los cuales 7 fueron dobletes, 1 triplete y 2 póker.

1998 fue el año de su primer gol. El 14 de octubre en la victoria 4-2 ante Racing de Argentina por Copa Mercosur.

Caso antidóping

El lunes corrió el rumor de que Santa Cruz sería sometido a un control antidóping especial, que fue desmentido por la ONAD, a lo que Roque refirió: “Cuando me dijeron no pensé en nada, creo que es una situación que se puede dar; no lo tomé con ningún tipo de enojo, si me quisieran hacer un análisis no tendría problema, me hago ahora mismo, lo tomo bien eso”.

La oferta de 7 millones de Dubái

Santa Cruz fue sondeado por un equipo de Dubái. La oferta fue de 7 millones de dólares por 20 meses, a lo que refirió: “En su momento le hice saber de esta oferta al Olimpia, pero no hice correr, todo quedó muy difícil porque no dí una respuesta”. Agregó que “todavía no está la decisión tomada, esta oferta sí está cerrada”.

Proyecto 2020

Para lo que se viene, el goleador apuntó: “Hay una conversación diaria para saber cómo vamos a continuar, agradezco la paciencia al club respetar ese tiempo que se necesita para pensar, pero el club hace una apuesta deportiva importante y eso hace que la competencia mejore”.

Profundizando más, Roque remarcó: “Hay objetivos grandes y especiales, queremos el penta y el Olimpia saldrá a competir en la Libertadores como siempre y cada vez con mejor plantilla”.

Arrancan trabajos

El presidente de Olimpia, Marco Trovato, ratificó que la Copa 2020 jugarán en Para Uno. Los trabajos ya arrancaron y los artefactos de la lumínica fueron trasladados ayer a la Villa Olimpia. Habrá refacciones en el campo, nuevo Palco Vip y lumínica led. La próxima semana se anuncian los primeros refuerzos.