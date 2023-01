Manuel López Obrador revisará pedido del Chapo Guzmán

López Obrador informó que la solicitud, que fue remitida al embajador de México en Washington por el abogado del capo José Refugio Rodríguez, ya fue recibida por la Cancillería mexicana.

“Nada más hay que ver (...) si nosotros tenemos posibilidad de hacerlo, si tenemos facultad para hacerlo, pero siempre hay que dejar la puerta abierta cuando se trata de derechos humanos”, agregó el presidente.

La declaración de López Obrador contradice lo dicho el martes por su canciller Marcelo Ebrard, quien sostuvo que no veía posibilidades de atender el pedido pues el otrora jefe del cártel de Sinaloa ya fue sentenciado en Estados Unidos. Rodríguez alega que Guzmán padece duras condiciones carcelarias como estar aislado de otros presos, no poder comunicarse en español y no haber “visto el sol” en los seis años que lleva confinado. AFP