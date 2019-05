Mantiene la calma ante posible salida

“Hasta ahora nadie se acercó a decirme nada. Como entrenador tengo que planificar el futuro del club, yo no tengo que estar pendiente de si hay o no un precontrato con otro técnico. Si lo hubiera, en su momento me van a comunicar. Estoy tranquilo”, expresó el estratega, quien comentó que está programando una reunión para ver qué jugadores van a seguir y quiénes no. “De hecho, ya pasé varios nombres”, agregó.

SE MERECE. Por otro lado, habló de la posible ida de Luis De la Cruz a Olimpia.

“Si es así como se dice, se merece, es un gran profesional. En su momento le pregunté y me dijo que había una posibilidad”, culminó.