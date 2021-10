Maniobras de Trump frenan pesquisa de asalto al Congreso

Varios allegados al ex presidente estadounidense Donald Trump se negaron a comparecer ante la comisión de la Cámara de Representantes que investiga la asonada contra el Capitolio del 6 de enero, limitando la posibilidad de que altos funcionarios rindan cuentas.

Steve Bannon, ex asesor del multimillonario republicano, y el ex consejero de seguridad Kash Patel debían comparecer el jueves, mientras que el ex jefe de gabinete Mark Meadows y Dan Scavino, antiguo responsable de las redes sociales, lo harían al día siguiente. Sin embargo, ninguno se presentó después de que Trump invocara el derecho del poder Ejecutivo a mantener cierta información en secreto para evitar que declararan, lo que pone de manifiesto los límites del Congreso para realizar investigaciones cuando los líderes se niegan a rendir cuentas. Quienes critican a la comisión investigadora argumentan que el Congreso no logrado impedir que Trump obstruya la investigación.