Maniobra sobre las ternas para el TSJE divide a la oposición

Por otro lado, los mismos colorados son los que más defienden el proceso llevado adelante por el Consejo de la Magistratura, y ya van empujando como para que el Senado continúe y elija a uno de cada terna, contrarios a la tesis de rechazo a las mismas, pese a que en el pasado, el propio entonces presidente Horacio Cartes rechazó a uno de los elegidos para la Corte Suprema de Justicia, Linneo Ynsfrán.

El senador colorado Martín Arévalos, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, convocó para esta mañana a las 10.30 a los seis ternados, Emilio Camacho, César Rossel y Édgar Urbieta de la primera terna, y Jorge Bogarín González, Myriam Cristaldo y Gustavo López, de la segunda.

División. En la última sesión de la Cámara Alta, la discusión sobre el tema reveló las diferentes posturas sobre el tema, donde los colorados y los liberales llanistas ya señalaron que apoyarán aceptar las ternas y continuar con el proceso de selección.

Por el otro lado, los demás sectores de la oposición se han mostrado críticos al procedimiento llevado a cabo, en particular, la denuncia del representante del Senado ante el CM, Pedro Santa Cruz, quien sostuvo que la revisión de puntajes e inclusión en la segunda terna del candidato Gustavo López, fue irregular, ya que anteriormente había sido rechazado dos veces.

Pero por sobre todo, la molestia de la oposición es que el sector de los miembros del Consejo que es señalado de operar en función a los intereses del cartismo, maniobró para incluir a Emilio Camacho, candidato que tiene el apoyo del Frente Guasú, y César Rossel, candidato que tiene el apoyo de los liberales, estén en la misma terna.

Estos miembros del Consejo acusados de cartistas son el representante de los abogados Jorge Bogarín; el de las Universidades Privadas, César Ruffinelli, el de la Universidad Nacional, Raúl Torres Kirmser; y el de Diputados, Roberto González.

El primer movimiento que evidenció este bloque fue cuando los cuatro presionaron para que el ex senador liberal Juan Bartolomé Ramírez, no sea impugnado, a pesar de que no contaba con un requisito fundamental, que era su matrícula de abogado.

Esta situación llevó a un pantano a la Consejo, que en tres sesiones no pudo desempatar, y fue la renuncia de Ramírez la que puso fin al conflicto.

Los senadores tendrán que decidir qué hacer, especialmente con la primera terna donde hay dos candidatos con mucho respaldo político, pero sólo uno puede quedar.