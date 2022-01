Malestar en oficialismo ante negociación con Tomás Rivas

El diputado Samaniego cuestionó el actuar y la forma en que se está manejando esta negociación.

“Ellos pertenecen al movimiento Honor Colorado. La información que tengo es que hace 30 días están como para pasar con el movimiento Añetete”, aseveró.

Sostuvo que la idea es que Benítez pueda ingresar en la disputa electoral como precandidata para la Gobernación. Sin embargo, Colorado Añeteté ya maneja desde hace tiempo varios candidatos para este cargo.

Cuestionó la forma en que se viene manejando a nivel interno.

“Quiero que la gente entienda que no todos los políticos somos como ellos, gente sin posición. Reclamé que si iban a venir que vengan ya pero por convicción. No sé que están especulando”, arremetió contra la pareja.

Afirmó que si quieren pasar a la carpa oficialista que vengan convencidos pero que no estén negociando qué tajada política pueden sacar de este acuerdo de cara a las elecciones internas coloradas.

“No dicen que me voy al movimiento porque creo en la candidatura de Hugo Velázquez firmemente y quiero un Paraguay mejor. Vienen porque quieren algo a cambio y alguna cosa mas. Estoy seguro que estarán pidiendo”, significó.

opaci. El diputado Samaniego presentó ante la Comisión Permanente del Congreso un pedido de informes sobre el funcionamiento de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), donde María del Carmen Benítez fue reelecta como presidenta.

Pidió datos sobre funcionarios, las asignaciones y que se hace con todos los fondos.

Se estima que más de G. 20.000 millones se recauda en Opaci. “No tiene reciprocidad. Cada contribuyente por el registro y en cada transferencia inmobiliaria se paga un porcentaje. Desde la municipalidad se transfiere a la Opaci”, sostuvo.

Sostuvo que ese dinero no vuelve a los municipios. “Estoy en la comisión de Asuntos municipales de la Cámara. Varios intendentes me pidieron que haga este pedido de informe”, remarcó. Mencionó que hace 15 días se hizo una asamblea organizada por María del Carmen a puertas cerradas para la reelección. Notificó solamente dos días antes sobre la asamblea y no como establece que debe realizarse 30 días. “Maneja la Opaci de manera arbitraria”, dijo.

impunidad. Coincidentemente en medio de las negociaciones con el oficialismo, el polémico diputado colorado Tomás Éver Rivas fue sobreseído en un escandaloso caso de cobro de salarios con anuencia política. El caso es mas conocido como caseros de oro. Un Tribunal de Sentencia resolvió extinguir el proceso penal.