Malestar por la rigurosidad de Ojeda

“Creo que el árbitro no entendió bien el motivo del amistoso que era mover a los jugadores, ya que expulsó a los 20 minutos a nuestro jugador en una jugada que ni vio, ahí desvirtuó totalmente el partido, con esto no fue todo provechoso el entrenamiento”, apuntó en nota a la Sobremesa de Fútbol a lo Grande (1080 AM). A lo que siguió: “Estamos viniendo de cuatro meses sin fútbol, teníamos una idea de hacer un entrenamiento, ojalá que se sea así de riguroso para todos y en todos los partidos”. Adrián Martínez, expulsado, no será sancionado.