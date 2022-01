Maidana dice que Peralta puede visitar a políticos

“Mi solidaridad con la doctora María Teresa Peralta, quien se desempeña con gran responsabilidad en el cargo que se le fuera encomendado, aclarando que una visita a actores electorales se encuentra dentro de sus facultades y no constituye violación alguna a ninguna norma legal”, apuntó el diputado, quien también es candidato a senador por el cartismo.

Peralta fue criticada en las redes sociales por operar por el Partido Colorado, pese a ser funcionaria del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), lo que fue considerado como una falta de ética para una institución que debería trabajar por tener credibilidad.

La directoral electoral respondió además a quienes la llamaron hurrera.

“Prefiero que me llamen hurrera, que significa estar apasionada por un ideal, un objetivo, antes que me llamen corrupta. Al menos corrupta no soy. Todas mis gestiones públicas son verificables y transparentes”, remarcó en Twitter.

El presidente de la Juventud Liberal, Carlos Aquino, dijo que la acción de la directora entra en tensión con su función de custodiar la voluntad popular. “Acá hay preferencia, beneplácito y condescendencia hacia un candidato y un modelo de exclusión”, expresó.