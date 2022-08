Magia, tributo a Disney se realiza en la fecha en el CPJ

Magia, un tributo a Disney recorrerá las canciones de películas icónicas, clásicas y contemporáneas que de alguna manera forman parte de las vidas de muchos, entre ellas, Frozen, El rey León, Encanto, La Bella y la bestia, Aladín, etc.

El espectáculo que celebra el mes del niño también pretende ser un punto de encuentro para toda la familia, “son canciones que sabemos emocionan, conmueven, sabemos que el show gustará a toda la familia”, señala el director Maximiliano Medina, de Spinto Vocal Studio.

AL FRENTE. Spinto Vocal Studio es un centro de entrenamiento para cantantes, bailarines, actores e instrumentistas, “son siete años los que capacitamos a cantantes y los convertimos en artistas”, considera Medina.

El último musical producido fue Mercury, The show must go on, en el que se plasmó la vida del gran Freddie Mercury, con seis funciones en tres días, en el Teatro Guaraní, convocando a más de 2.100 personas a teatro lleno. Datos, (0971) 550-999