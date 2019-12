MAG promete eliminar las intermediaciones con ferias

Fue ayer en el marco del II Encuentro entre Organizaciones Campesinas y el Gobierno Nacional, realizado en la Quinta Ykua Satî de Asunción. Del mismo participaron –además de Friedmann–, representantes de la Secretaría Técnica de Planificación, del Gabinete Social, Ministerio de Urbanismo, Catastro y representantes de 11 organizaciones campesinas.

“Vamos a reimpulsar las ferias en el 2020, tenemos un programa agresivo en cuanto a ferias en todo el país, no solo en la capital, porque la eliminación de la intermediación finalmente hace que los dos sectores, el consumidor y productor, salgan ganando”, mencionó.

Las ferias fueron realizadas de manera frecuente en los últimos meses de este año por el MAG ante la presión generada por los productores al Gobierno con protestas y cierres de rutas, de modo a manifestar el abandono del Gobierno a este sector.

De acuerdo con el discurso brindado por Friedmann, el encuentro es realizado para trabajar en una evaluación de lo que fueron los años 2018 y 2019; ver las promesas cumplidas o no; los avances y, con base en eso, elaborar una hoja de ruta para el 2020.

“La confrontación no lleva a buen puerto, sino el diálogo, las planificaciones y el diálogo; ver cómo podemos mejorar, cómo podemos encarar juntos un año mejor, o una siembra o cultivo, pero ya no a la confrontación. Esa es la idea, evaluación, ver las metas del 2018, qué alcanzamos y qué no, qué nos vamos a proponer juntos para el 2020”, mencionó.

Otros puntos abordados durante el encuentro, pero de manera inicial sin resultados aún, fueron los relacionados a la refinanciación de deudas y regularización de títulos de asentamientos a nivel país.

Estas problemáticas son reclamadas eternamente por el sector campesino y motivos de las ya acostumbradas movilizaciones realizadas por el campesinado cada año, normalmente en época del inicio de las actividades legislativas (en marzo).

NO A LA CONDONACIÓN. En una entrevista exclusiva brindada hace unos meses a ÚH, el titular del MAG había aclarado su rechazo a la condonación de deuda y subsidio al sector campesino.

“No soy partidario de las condonaciones, de los subsidios, ni de atropello a la propiedad privada; soy consciente de que todos los reclamos tienen su origen y son válidos, nos guste o no, pero la herramienta para poder buscar la solución es el diálogo, y dentro del diálogo, un pilar fundamental es la solución de fondo“, afirmó Friedmann.