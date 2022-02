Madre de secuestrado suplica información

Obdulia Florenciano imploró una vez más al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) que dé informaciones sobre la ubicación del cuerpo de su hijo Edelio Morínigo.

“Mi lucha por saber algo de mi hijo me llevó a reunirme con el menonita recién liberado (Peter Reimer, quien fue secuestrado en Santa Rosa del Aguaray), fui a conversar con él, mucho hablamos, y es como que me dejó más mal, porque realmente no es buena la noticia respecto a esta situación que pasamos”, manifestó Obdulia.