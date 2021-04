Luz al final del túnel: Desde el 12 de abril vacunarán a los ancianos

El Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció ayer que finalmente empezarán a vacunar contra el Covid-19 al segmento de adultos mayores, por fuera del personal de salud, a partir del lunes próximo.

Luego del aval que obtuviera la vacuna india Covaxin, a instancias de una agencia de alta vigilancia de México para uso de emergencia en esta pandemia, la cartera sanitaria pudo liberar el primer lote de biológicos donado por India para iniciar así su distribución a los distintos vacunatorios del país. Así se podrá completar la inmunización del personal sanitario inscripto en la plataforma del MSP. Hasta el cierre de esta edición, sumaban 77.101 registrados, de los cuales 46.029 fueron vacunados. Con las 100.000 dosis de Covaxin, disponibles para 50.000 personas, se destinarían 40.000 unidades para empezar a inmunizar a 20.000 adultos mayores de 80 años. Esto considerando que con las primeras vacunas AstraZeneca, de Covax, se alcanzaría a inocular hasta 49.500 funcionarios de blanco. Todo esto, sin contar el segundo envío de Rusia, de 20.000 dosis de la Sputnik V, cuya llegada se prevé para hoy y que se usarían para 10.000 personas. De todas maneras, la luz al final de túnel se podrá divisar desde el lunes 12 de abril cuando empiecen a vacunar a los abuelitos y abuelitas que residen en hogares, tanto del Ministerio como los privados; así como a los mayores de 80 años que están en sus casas sin poder movilizarse por sus propios medios. De acuerdo con el cronograma de vacunación ministerial, cuyos detalles dieron a conocer ayer las autoridades de Salud, brigadas móviles del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) recorrerán desde el día señalado 64 hogares de ancianos, situados en 29 ciudades de 12 regiones sanitarias del país. Así también, planean llegar a las casas de los adultos mayores censados por agentes de las Unidades de Salud de la Familia (USF). El Dr. Pedro Pérez, coordinador de Regiones Sanitarias del MSP, indicó que tienen registrados a 104.000 mayores de 80 años a nivel país. “En el caso de los adultos mayores estaríamos vacunando en un promedio de 48 horas a todos los que estén en los hogares”, apuntó la Dra. Lida Sosa, viceministra de Rectoría y Vigilancia de la Salud. Hizo alusión a las 1.345 personas que pretenden inmunizar primero. “Aquellos que están censados por las USF les daríamos aproximadamente una semana porque, por la política de frascos abiertos de estas vacunas, ellos deben analizar bien dentro de su territorio cuáles son las personas que van a vacunarse o no para no desperdiciar los frascos de vacunas”, refirió Sosa sobre la dinámica del dispositivo. Si bien aún no tienen fecha confirmada, en Salud aguardan el arribo de la segunda tanda de Covaxin que completará la donación india de 200.000 dosis. Pero el ministro de Salud, Julio Borba, lanzó una frase que alimenta la esperanza: “Entre hoy (por ayer) y mañana ya estaríamos firmando el contrato para poder adquirir lo antes posible estas 2 millones de dosis”, dijo.



