Lula completa su gabinete con mujeres en puestos claves

El gabinete de Lula, que asume el primero de enero, tendrá más representación femenina, incluso que el de su inmediata sucesora y correligionaria Dilma Rousseff (2011-2016), que llegó a tener diez ministras simultáneamente.

Silva, de 64 años, ya fue ministra de Medioambiente durante los dos mandatos anteriores de Lula, pero rompió con su mentor en 2008 acusándolo de no apoyarla suficientemente en la defensa de la Amazonía.

La tres veces candidata presidencial (2010, 2014, 2018) se reconcilió con el dirigente izquierdista para unirse a su campaña y vencer al mandatario saliente de extrema derecha Jair Bolsonaro, un defensor de la minería y la agricultura en la mayor selva tropical del planeta.

PUEBLOS ORIGINARIOS. Guajajara, de 48 años y reconocida este año por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo, fue una feroz crítica del gobierno de Bolsonaro que según ella desató una “agenda de destrucción” en la selva amazónica y los pueblos indígenas de Brasil.

Diputada electa en octubre, Guajajara comandará el Ministerio de los Pueblos Originarios, primera cartera en Brasil dedicada enteramente a los indígenas, una promesa de campaña de Lula que marca una ruptura con el periodo Bolsonaro.

Al frente de Planificación fue nombrada otra mujer influyente: la senadora centrista Simone Tebet, que quedó tercera en la primera vuelta de las elecciones presidenciales y dio su su apoyo crucial a Lula en el balotaje del 30 de octubre.

Con las designaciones de este jueves, Lula concluye el andamiaje de su tercer gobierno, tras 20 días de intensas negociaciones entre los diferentes partidos de su coalición.

En la plana principal nombró al frente de Hacienda al ex ministro y ex alcalde de São Paulo, Fernando Haddad; al diplomático y ex ministro Mauro Vieira en Relaciones Exteriores, al ex juez federal Flavio Dino en Justicia y Seguridad y a José Múcio Monteiro en Defensa.

Este jueves, Lula también designó a otras mujeres para los Ministerios de Turismo y Deportes.

Ya había anunciado a Nisia Trindade como primera mujer al mando de la cartera de Salud; a Cida Gonçalves en el Ministerio de la Mujer; a Anielle Franco, hermana de la concejal negra asesinada Marielle Franco, para la cartera de Igualdad Racial, y a la cantante Margareth Menezes en Cultura.

Los bancos públicos Caixa Económica Federal y Banco de Brasil también recaerán en una mujer, adelantó Lula.



Protesta de bolsonaristas

Cientos de partidarios del presidente saliente de Brasil, Jair Bolsonaro, continuaban este jueves movilizados frente al cuartel general del Ejército en Brasilia, exigiendo una intervención militar para impedir el regreso al poder de Lula el próximo domingo.

“Bolsonaro, accione a las Fuerzas Armadas contra el fraude electoral”, decía uno de los carteles que montaron junto a las tiendas donde acampan desde el 30 de octubre, disconformes con la derrota del mandatario ultraderechista en las urnas.

Vestidos de verde y amarillo, colores de la bandera de Brasil, los manifestantes se mostraron hostiles con la prensa, según constató un equipo de la AFP, que fue expulsado del lugar a gritos de “¡Aquí no!”.