Luka Modric, orgulloso de su equipo y crítico con el árbitro

“Estos son valores que no se pueden cambiar cuando las cosas están difíciles. ¡Son más importantes que eso! ¡El sábado continuamos con orgullo por ese camino! Croacia por sobre todo”, completó.

El experimentado volante de 37 años también había cuestionado la labor arbitral del italiano Daniele Orsato, sobre todo por el penalti que pitó a favor de la Albiceleste que permitió a Messi abrir el marcador: “Estábamos bien, controlando el partido y este córner que no nos da el árbitro y el penalti, que para mí no era lo cambia todo. El argentino tira y choca contra nuestro portero, va por él, no puedo creer que pitara ese penalti. Esto cambia un poco el partido. Pero no podemos cambiarlo, hay que recuperarse e intentar ganar el próximo partido”.

Croacia buscará el sábado 17 cerrar en el tercer puesto como en Francia 1998.