Luis Arza está imputado por estafa y causa queda parada por apelación

Libre. El hombre protagonizó un accidente, pero no tenía ninguna orden de detención.

El abogado de Arza presentó días pasados una reposición con apelación en subsidio y como la jueza Lovera rechazó eso, se remitieron los antecedentes para que el Tribunal de Alzada analice la apelación.

Esto hace que se suspenda la audiencia de imposición de medidas que tenía fecha para el próximo lunes 30 de enero, a las 08:30, hasta tanto se destrabe el caso.

SISTEMA PONZI. En la otra causa donde lleva más de un año siendo investigado, el fiscal Osmar Legal había dicho que se sospecha que Arza se dedicaba a la estafa a través de negocios (sistema Ponzi) como venta de animales e inmuebles, con lo que llegó a engañar a muchas personas. Además, se lo vinculó con el usurero ahora condenado Ramón González Daher.

En diciembre del 2021, el Ministerio Público había realizado siete allanamientos en simultáneo en residencias, oficinas y un hangar que pertenece al hombre considerado como líder de una organización que movió G. 9 billones en 7 años.

Según el fiscal, esta causa tiene multiestafas porque él habría engañado a centenar de personas.

MODUS OPERANDI. La hipótesis del Ministerio Público es que Arza tenía su esquema en que prometía a las personas y empresas diversos negocios.

Habría comprado dos aviones y los estaba pagando en 60 cuotas.

Hacía parecer que ya eran suyos. Habría vuelto a vender un avión sin que haya pagado la totalidad, y por otro lado hacía consorcio diciendo que el avión era suyo y en solo ese negocio, habría al menos tres afectados.

Pero también operaba con venta de animales y compra de estancias, según la Fiscalía.

Él daba una fachada de cierta solvencia económica y al final era todo ficticio e iba engañando a estas personas, había referido el fiscal.

Es decir que tenía presuntamente un esquema de inversiones fraudulentas.

PARADERO DESCONOCIDO. Al inicio de esa investigación, Arza no fue encontrado en ninguno de los allanamientos y estaba con paradero desconocido. Según había referido el fiscal, aparentemente se había fugado al Brasil. Sin embargo, días atrás, Arza había protagonizado un accidente de tránsito en la zona de Villamorra, dejando daños materiales a la víctima. Esa vez no fue detenido porque no había ninguna orden de detención en su contra.