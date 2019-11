Lucas Sanabria busca ganar su espacio

El juvenil Lucas Sanabria fue de los goleadores del triunfo ante Sol 4-1 en semifinales de Copa Paraguay.

El ofensivo expuso con respecto a su chance: “Contento, por jugar con jugadores emblemáticos que siempre veía en la tele y hoy son mis compañeros”. Agregó que “a los 13 años llegué a Libertad y ahí ya me quedé”. Lucas, hizo del ex defensor Carlos Popeye Sanabria, se mostró aplomado en el juego: “La confianza que me dan los técnicos y mis compañeros es muy importante. De mediapunta me siento más cómodo”.