Los Romero familia de fútbol

Los hermanos Romero se sentaron en la mesa de Fútbol a lo Grande, en Radio Monumental 1080 AM, y analizaron lo que fue su año 2019; además las ganas que tienen los mellizos Ángel y Óscar en seguir siendo seleccionados nacionales.

Ángel y Óscar están consolidados en San Lorenzo de Almagro de Argentina, mientras que Fernando, el hermano mayor, trabaja cerca de los mellizos, pero a la vez también es futbolista y finalizó como máximo artillero de la Primera B, tercera categoría del fútbol paraguayo.

fichaje. San Lorenzo logró algo que no se veía en años, juntar en cancha a los mellizos, una negociación que llevó el actual presidente del club y conductor de televisión Marcelo Tinelli.

“Marcelo fue el primer contacto, me llamó personalmente, pos Copa América, me contó el proyecto y me pareció muy interesante, lo hablamos con Ángel para estar juntos”, reveló Óscar, que tenía contrato con el Shanghai Shenhua de China.

“Hubo una negociación por varios días, fue un mes o 20 días de negociación, además estaba ver mi salida de China, se abrió una ventana porque se hizo una renovación de extranjeros en el club”, confesó Óscar.

Sobre la decisión de volver a estar juntos, Fernando, que llevó la negociación, destacó la uniformidad en los criterios no solo de los mellizos, sino de los tres hermanos. “Si uno dice que no, o dudan, se termina todo. En esta decisión, ninguno dudó, por eso que ambos llegaron a San Lorenzo”.

selección. Tanto Ángel como Óscar son tenidos en cuenta por Eduardo Berizzo en la Selección Nacional y buscarán seguir siendo albirrojos el próximo año donde habrá doble competencia (Copa América y Eliminatorias).

“Siempre es un privilegio ver tu nombre en la lista, estar ahí para defender a la Selección es lo mejor que me puede pasar. En marzo empieza una eliminatoria durísima, hay selecciones muy bien paradas”, evaluó Óscar.

“Argentina y Brasil históricamente son candidatos; pero no hay que demeritar el fútbol paraguayo, si bien no nos está yendo como queríamos, hay jugadores en grandes ligas que hace que la Selección se potencie, la idea es que nos juntemos con Eduardo (Berizzo) y empecemos a funcionar todos juntos”, expresó Ángel Romero.

“Lo que más queríamos era volver a juntarnos en un equipo, estuvimos separados 5 años y buscábamos estar juntos”. Óscar Romero, volante de San Lorenzo.

“Hoy por hoy estamos contentos en San Lorenzo, estamos felices y hacemos lo que más nos gusta que es jugar al fútbol”. Ángel Romero, delantero de San Lorenzo.

“En la decisión que siempre se tome en la familia, los tres tenemos un porcentaje igual a la hora de decidir por algo”. Fernando Romero, delantero de Recoleta.