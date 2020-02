Los proyectos emblemáticos en CDE están con adjudicaciones anuladas

El intendente defiende el proceso; insiste en que se obró en forma, que las adjudicaciones se dieron a los mejores oferentes y da a entender que hay otro trasfondo. De hecho, las tres licitaciones tienen impugnaciones de empresas que participaron y hay una denuncia por supuestas irregularidades, realizada por los concejales de la oposición, encabezada por su ex aliado Celso Kelembu Miranda, en la Contraloría General de la República (CGR) y en la DNCP. “Estamos respondiendo todos los pedidos de informe de la CGR y la DNCP. En este momento, hay aproximadamente 2.700 licitaciones en curso y solamente tres tienen problemas y son de Ciudad del Este, pero bueno, sabíamos a lo que estábamos jugando”, refirió el jefe comunal.

Prieto asegura que molesta su proyecto y que hay sectores interesados que están presionando a fin de trabarlos lo más que se pueda hasta que renuncie al cargo, debido a que es candidato a intendente municipal para las próximas elecciones municipales, por su propio movimiento.

CUESTIONAMENTOS. Entre las observaciones, la DNCP menciona, por ejemplo, que el Consorcio Ypotî, adjudicado por G. 11.524 millones, para construir la Costanera del Lago Acaray, no está inscripto el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIP), situación obligada según el artículo 141 de la Ley 6258/19. En el caso de la Planta asfáltica, adjudicada a la empresa Servinco Paraguay SA, la DNCP cuestiona la capacidad financiera, experiencia y capacidad técnica, y de no respetar las especificaciones técnicas, por lo que hizo lugar a la protesta presentada por la empresa Proyect SAE. En consecuencia, volver al estadio de evaluación de ofertas. Con relación a la empresa Yrupe, adjudicada para proveer al Municipio la merienda escolar, fue cuestionada porque en los últimos tres años vienen trabajando con saldos negativos, según registro de la Subsecretaría de Tributación (SET). El contrato es por G. 3.070 millones y el caso también es investigado por la DNCP.

MOLESTA. “Creo que le habrá molestado a alguien la promesa de este gobierno de asfaltar un kilómetro por día, pero nosotros estamos respondiendo a todo, estamos pendientes de destrabar esta situación y queremos lo antes posible tener esa planta de asfalto acá que nosotros adjudicamos, y que no me canso de repetir, a una empresa que ofreció mil millones de guaraníes más barato”, afirmó Prieto. Sostiene que no tiene dudas que si se adjudicaba a otra empresa igual iban a tener problemas. “Es una persecución desde todo punto de vista. Lo que anularon es la adjudicación y no la licitación, nosotros estamos respondiendo”. Explicó que no entiende a lo que quiere llegar la DNCP y que sus adversarios políticos aprovechan la situación para atacarlo de forma inmisericorde. “Mis adversarios políticos en ocasiones utilizan este tema para malinformar, para denunciarme, pero bueno esto es la política. Hay muchas personas que vienen, se acercan, que te hablan de negociado y cuando le parás el carro, se ofenden y te comienzan a publicar”.