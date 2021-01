Los planes del Chiqui

“El equipo ha mostrado que tiene una forma y estilo, cada vez será más difícil, en cualquier momento debemos estar preparados para poder sacar el as bajo la manga”, comentó Arce en conversación con Fútbol a lo Grande (1080 AM).

En las primeras prácticas de fútbol en Tobatí, Arce notó algo en sus dirigidos: “Este equipo está un cambio más, paramos un poco porque nos preocupaba que hay mucho vértigo. Hay que aprender a entender los momentos de los partidos, de cuando se es superior al rival hay que aprovecharlos, no se puede jugar con la misma intensidad todo el partido”.

En esa reflexión, Arce apuntó: “No debemos ofrecer chances, en especial en Copa, donde no se tienen muchas oportunidades de seguido”.

DEFINIDOR. Mauro Boselli es el delantero referente que llegó en este mercado de pases a Cerro Porteño y el Chiqui explicó que antes de firmar su contrato ya venía apalabrado para saber las intenciones del entrenador azulgrana. “Con Mauro se verán otros tipos de situaciones, necesitamos alguien que culmine, el olfato para terminar las jugadas, porque el equipo se maneja ya hace un tiempo con una forma de jugar. Buscaremos otras alternativas con Mauro y con Sergio (Bareiro), que tienen características parecidas y con ellos buscaremos terminar mejor las jugadas”, explicó el estratega azulgrana.

Si bien no dio nombres, Arce se refirió sobre el brasileño Mateus Gonçalves, cuya llegada al Ciclón aún no se logra finiquitar.

“No está cerrado, sí varios días se dijo que estaba casi hecho, pero salen inconvenientes, pero no hay apuro porque viene en ritmo de juego”, apuntó. Luego el DT remarcó la necesidad de contar con volantes: “Necesitamos alguien con otras características para jugar por las bandas, con eso completaríamos esa necesidad al tener muchos partidos en el semestre y un plantel más largo”.



El medio, clave

En el orden táctico, el mediocampo del equipo será crucial para Cerro, tanto que la pretemporada tiene un peso especial para los jugadores que van en ese sector: “Entre Fabián, Beto, Alan, Santiago y Luis Vargas, que es lateral izquierdo, tienen una exigencia mayor por la posición que juegan, el recorrido y la forma de jugar del equipo”.



Amorebieta cercano

Tras su retiro, el venezolano Fernando Amorebieta se integró como administrativo en Cerro, un hombre que pasó a trabajar de cerca con el cuerpo técnico.

“Tiene un nexo técnico, siendo institucional, no siendo parte del cuerpo técnico. Nos ayuda en cuestiones deportivas, de logística, de preparación de entrenamientos, acompañando a los jóvenes, hasta de negociaciones”, consignó Arce.



Julio, el referente

Tras la salida de experimentados como Palau y Haedo, quedó Julio Dos Santos como un baluarte a admirar, así lo apuntó Chiqui. “El referente es Julio. Corre a la par, entrena a la par, no es que está solo para ser referente, es fundamental no solo de la palabra, sino por su ejemplo para que los chicos no paren. Es gente de bien mostrando el camino”.



Casos Ruiz y Colmán

Sobre Óscar Ruiz, Arce mantiene la idea de que es su jugador número 12: “Óscar es un titular más. Tiene eso de que el representante le dice que se puede ir acá o allá, a veces eso le trabaja la cabeza”.

Mientras que por Josué Colmán, el DT aguarda una resolución: “Conjuntamente con Óscar eran más titulares, hasta ahora no tengo una posición definitiva (de la directiva) sobre eso”.













Caído Fernández, van por Piris

Tras la negativa de Guaraní para negociar al uruguayo Rodrigo Fernández Cedrés, la mira se colocó en repatriar a Robert Piris Da Motta, que actualmente juega en el Genclerbirligi de Turquía, donde lleva disputados 17 partidos con 3 goles y es habitual titular.

Arce lo conoce, lo dirigió y es lo que está buscando en el mercado de pases. “Necesitamos alguien más posicional, que no sea tan fijo, tan estático, pero que sea más versátil para mover de ese lugar”, dijo Arce, haciendo referencia a un volante central similar a lo que era Marcelo Palau.



21

jugadores de los 35 que tiene Francisco Arce en el plantel son provenientes de la cantera azulgrana.



25

años es el promedio de edad con el que actualmente cuenta el plantel de Cerro, apostando a la juventud.



