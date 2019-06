Los pensionados a mayo suman 192.587

Al cierre de mayo del este 2019, la cantidad de beneficiarios activos del programa de Pensión Alimentaria para Adultos Mayores asciende a 192.587, de acuerdo con las estadísticas de la Dirección de Pensiones No Contributivas (DPNC) del Ministerio de Hacienda.

El reporte de la institución indica que este régimen representa para el Estado un gasto mensual promedio de G. 101.506 millones.

En lo que va de este año, un total de 5.721 nuevos beneficiarios fueron incluidos a este programa; mientras que el acumulado desde agosto del año pasado al cierre de mayo (Gobierno de Marito) llega a los 12.260.

El informe del Tesoro indica que para el pago a los adultos mayores en estos primeros 5 meses del año se desembolsaron unos G. 507.530 millones (USD 82,5 millones).

Los requisitos para ser beneficiarios, además de tener la condición de pobreza, consisten en ser paraguayo natural residente en el país; mayor de 65 años de edad; no recibir sueldo, pensión o jubilación público o privado; y no tener casos pendientes con la Justicia. Todos los trámites administrativos o de gestión son gratuitos y no implican costo para los adultos mayores ni sus familiares.

El listado de personas que requieren completar la documentación para percibir la pensión y el listado de los incorporados al régimen se encuentran disponibles en la página web de Hacienda (www.hacienda.gov.py), en la sección Pensiones y Resultados de los Censos.