Los paraguayos perforan las redes

En Brasil, Argentina, Estados Unidos y Suiza se hicieron sentir los jugadores paraguayos, gritando goles para sus respectivos equipos.

Primeramente, el viernes reapareció en las redes el delantero Raúl Bobadilla, que marcó dos goles en la victoria 5-2 del F. C. Schaffhausen ante FC Will de la Challenge League de Suiza. Los goles del ex delantero de Guaraní fueron marcados en los minutos 17' y 33’.