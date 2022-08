Los pactos secretos del PCC y el Clan Rotela en  cárceles

Telefuturo accedió al bautismo de un reo al PCC que fue hallado en un celular durante una requisa en Tacumbú en el 2019. Se lo conoce como “Tabuleiro (junta) de bautismo del interno al Primer Comando de la Capital”.

En la misma hace mención de la existencia de un estatuto del PCC y que todos tienen una jerarquía a seguir. Además de que no aceptan dentro del grupo a “cagueta (soplón), violadores, pistoleros que matan por dinero, barras, dinero lucrativo, porque la lucha es contra el gobierno y la opresión dentro y fuera de las prisiones,” según el audio.

Las autoridades penitenciarias reconocen que existe un sistema perverso arrastrado desde hace años que permitió el crecimiento de los grupos criminales.

Daniel Benítez, viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia, manifestó al respecto que existe presencia de estas facciones en nuestro sistema penitenciario, “ellos buscan reclutar nuevos soldados para cumplir con sus fines y el modelo actual ayuda a que esto se pueda dar”.

Según la investigación, nuestro actual modelo penitenciario brinda solo dos alternativas a los privados de libertad, pasar hambre o someterse a las leyes del crimen.

El ex viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, opinó que el sistema penitenciario, al no poder proveer por igual un buen sistema de salud, buena alimentación, obliga al reo a tener que comprar su comida y su salud básicamente. “Aquellas personas más vulnerables que no tienen ni un dos mil guaraníes diario, esos reciben el apoyo del crimen organizado. Ese es el mecanismo del PCC. Ve que alguien necesita y le ayuda, entonces genera una lealtad hacia el grupo,” mencionó.

Daniel Benítez señaló que en los penales operan facciones que se encuentran separadas como el PCC, el clan Rotela, otros grupos como Comando Vermelho, Hermanos o el Cartel de Sinaloa están en menos cantidad.