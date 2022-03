Los opositores siguen sin definir si irán todos en una sola concertación

El senador Jorge Querey, del Frente Guasu, opinó al respecto de la conformación de candidaturas en el plano de la oposición y las opciones de llegar unidos. Señaló que su sector va a apuntar hasta el último para llegar con candidaturas propias. “El progresismo tiene que presentar candidaturas, porque tiene la alternativa y posibilidad, tiene la sensibilidad social y el antecedente de cómo gobernar en favor de la mayoría”, destacó. En segundo lugar consideró que hay tres alternativas para el 2023 y una de ellas es el cambio.

“Están Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez y sus alfiles son los mismos. Dentro de la oposición no surge la figura aglutinadora. Y tercero, que debe surgir alguien nuevo. Son las tres opciones y yo lo que creo es que podemos nosotros proponer ese algo nuevo, lo que no es fácil, es arduo y difícil casa por casa y persona por persona”, señaló.

Dijo que ambas patas de la oposición, hoy divididas en los espacios de la mesa de la concertación –con 11 partidos representados– y el Ñemongeta por una Patria Nueva que suma a 13 partidos y movimientos, pueden adoptar un frente común si se ponen de acuerdo en cuatro o cinco puntos estratégicos.

“Todo esto no quiere decir que no nos cerremos a un acuerdo de gobierno con fórmula jurídica o acuerdo de gobierno incluso sobre una chapa que lo hayan constituido los otros sectores de oposición”, destacó.

Resaltó que van a hacer un “esfuerzo arduo y hasta el final de tratar de ganar esa elección y también está lo otro (el acuerdo amplio)”. “Creemos que eso mejorará las posibilidades electorales, pero eso dependerá de que se construya a través de cuatro o cinco puntos que son absolutamente estratégicos”, indicó.

Rechazó de plano por otro lado el hecho de sentarse a construir una alternativa política para el 2023 con quienes defienden la ley Zavala - Riera como se da a conocer a la norma legal que criminaliza las invasiones de tierra.

“Un ejemplo, nosotros no podemos apoyar una chapa que apoye la ley Riera-Zavala. Si apoya esa fórmula para nosotros no es posible, desde el punto de vista de que tenemos 800 casos judicializados y cuatrocientos con órdenes de desalojo y cada uno tiene entre 25 y 250 familias en los asentamientos, lo cual constituye un problema social. ¿Y qué se le oferta? Se le oferta criminalizar. Si no se deroga eso, no tenemos de qué hablar”, sostuvo.

Agregó que hay otros temas en los cuales deben ponerse de acuerdo como la reforma tributaria, derechos de la tierra, contrabando y combate al lavado de dinero.

El sector en cuestión reúne a trece fuerzas políticas sociales y de izquierda y propone a Esperanza Martínez y a Sixto Pereira como presidenciables.

Candidaturas. La mesa de partidos de concertación también ya baraja varias candidaturas. Solo en el PLRA ya tiene tres precandidatos en carrera: Efraín Alegre, Martín Burt y Hugo Fleitas.

Cabe recordar que el PLRA dio el paso para habilitar a que sus autoridades, en nombre de más de un millón y medio de afiliados, realicen acuerdos electorales con otras fuerzas políticas con el fin de llegar a conformar una chapa única de la oposición para el 2023.

La decisión la tomó de forma unánime el pasado 13 de marzo la asamblea liberal llevada a cabo en Caacupé. Pese a las diferencias de los movimientos hegemónicos del PLRA, liderados por Efraín Alegre y Blas Llano, hubo pleno acompañamiento de ambas bases para que se habilite la concertación como vía de concreción de acuerdos para el 2023.

Tercer espacio. El Encuentro Nacional, el Partido Patria Querida y el Partido Hagamos sostienen las precandidaturas de Kattya González, Sebastián Villarejo y Carlos Rejala, respectivamente.

Según los plazos de la Justicia Electoral, la concertación debe estar formalizada antes del 27 de junio de este año.



PRECANDIDATOS DEL PLRA



Participación Ciudadana - FG. Senadora por los periodos 2013-2018; 2018-2023. Ex ministra de Salud en el gobierno de Fernando Lugo. Titular del Partido Participación Ciudadana. Reivindica el papel de la mujer en cargos ejecutivos. Fue titular de la Comisión de Hacienda en el Senado.



Partido Tekojoja. Senador re-reelecto, periodos 2008-2013; 2013-2018 y 2018-2023. Presidente del Partido Tekojoja. Forma parte de la bancada del Frente Guasu y es actual vicepresidente primero de la Cámara Alta. Enfocado en temas agrarios. Formó parte de la dirigencia campesina.



PLRA. El presidente de los liberales fue candidato a presidente de la República en 2013 y 2018 y en ambas ocasiones fue en alianza. Fue ministro de Obras Públicas en el gobierno de Fernando Lugo. Fue senador y diputado. Representa la línea dura del PLRA. Fue reelecto en la presidencia liberal.



precandidatos de otros sectores



VICE PLRA. Es actual gobernador de Cordillera. También tiene el cargo partidario de vicepresidente primero del Directorio. Tiene fuerte apoyo de la disidencia liberal. Su propuesta de gobierno apunta preferentemente a la reforma judicial. Su sector rechazó el balance partidario en Convención.



EX INTENDENTE. Martín Burt es fundador y director ejecutivo de la Fundación Paraguaya. Fue intendente de la ciudad de Asunción. También fue secretario de Gabinete de la presidencia durante el gobierno de Federico Franco. Su precandidatura tiene bases en Asunción e interior.



Partido Hagamos. Diputado por Hagamos periodo 2018-2023. Fue designado por sus pares para ser vicepresidente segundo de Diputados a los 33 años. Es del rubro empresarial de rastreo satelital. Fue parte integrante con otros colegas de denunciar los negociados en compras Covid-19.



Patria Querida. Diputado electo por Asunción para el periodo 2018-2023. Abogado. Integra varias comisiones parlamentarias. Apoya destitución de la fiscala general. Presentó proyectos para mejorar el gasto público. Fue parte de los que ejercieron fuerte control de recursos en pandemia.



Cruzada Nacional. El ex senador Cubas fue destituido por sus pares por inconducta. Denunció en reiteradas ocasiones a sus colegas de formar parte de negociados. El polémico ex legislador presentó varios proyectos de leyes como la de bajar el salario de legisladores a un tercio del actual ingreso.



Encuentro Nacional. Diputada por Central del Partido Encuentro Nacional (PEN). Fue concejala de la ciudad de Villa Elisa. También fue fundadora y tuvo activa participación en la Coordinadora de Abogados del Paraguay. En este periodo abogó por el férreo control del dinero utilizado en la pandemia.