Los opositores piden voto crítico y colorados no elegir a improvisados

Por su parte, desde la Asociación Nacional Republicana (ANR) hablan de que existe una campaña sucia por parte de opositores y piden votar por quienes tienen experiencia.

La diputada del Encuentro Nacional (PEN) Kattya González asegura que la clave son los jóvenes. “Del Paraguay babilónico de los 40 ladrones de la ANR, al Paraguay decente de los próceres de mayo. Depende de cada ciudadano paraguayo recuperar un país digno y seguro, secuestrado hace 70 años. Los jóvenes son la clave en esta elección y en las futuras también. Si ellos votan caerán las estructuras maquinadas para comprar elecciones, no para ganarlas”, manifestó.

La legisladora indicó que las elecciones son todavía una manera de castigar a los gobernantes que decepcionaron. “El voto, y esto está estudiado, dejó de ser una herramienta para dar soluciones a los grandes y complejos problemas de una sociedad cada vez más heterogénea, pero aún es una herramienta para castigar a quienes desde los cargos públicos nos roban salud, educación y seguridad”, afirmó.

Por su parte, el diputado cartista Basilio Bachi Núñez instó a los electores a no votar por personas sin carrera política, alegando que ya existieron casos que fracasaron. “Que voten por quien entiende que la política es para gente con vocación de servicio y no para improvisados. Ya tuvimos experiencia con un cura (Fernando Lugo), un discjockey (Mario Ferreiro) y acá en Villa Hayes, con un ingeniero que en seis años fundió la Municipalidad”, apuntó.

En tanto que el liberal Édgar Acosta resaltó que la participación será fundamental para castigar la corrupción. “Hablo de una alta participación, que el ciudadano diga ‘mi voto vale y voy a darle el premio a aquellos que nos van a representar dignamente en el municipio’. La alta participación va a hacer que la estructura prebendaria y clientelar, esa que compra voluntades, donde los funcionarios dependen de que siga el intendente amigo, por más corrupto que sea porque me beneficia a mí y a mi familia, se pueda vencer”, apuntó.

Igualmente, la diputada de Patria Querida (PPQ) Rocío Vallejo enfatizó sobre la necesidad de no solo votar, sino elegir. “Que no se dejen amedrentar por amenazas. El voto es secreto y es la votación la única oportunidad que tenemos de cambiar las cosas. El voto decide, el voto consciente, con base en hechos. No podemos seguir teniendo autoridades que no miran a los habitantes de su municipio. Necesitamos más patriotas, comprometidos con hacer el bien y no con llenar sus bolsillos”, expresó.

Finalmente, el cartista Walter Harms aseguró que los comicios serán una fiesta a pesar de que existe intención de manchar a la ANR. “Más allá de algunos intentos de tergiversar esta fiesta como lo ocurrido en Villarrica, una burda intención de querer culpar al Partido Colorado con dos o tres papeletas garabateadas como si fuese una firma y que algunos opositores intentaron atribuirle al partido”, sentenció.

Móviles de Diputados estarán encerrados

Por orden del presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, la flota de vehículos de la institución permanecerá en parque cerrado, con motivo de las elecciones municipales de mañana.

Este acto es común en días electorales, ya que con ello se busca evitar que los móviles sean utilizados de forma irregular, a excepción de vehículos que se requieran de urgencia.

En la circular que fue emitida por el presidente, señala la obligación de custodiar celosamente los bienes del estamento legislativo y cumplir, de manera estricta lo dispuesto en la Ley Nº 704, “Que crea el Registro de Automotores del Sector Público y reglamenta el uso y tenencia de los mismos”.

La normativa expresa en su artículo 6º que está prohibido el uso y tenencia de vehículos del sector público para fines particulares o ajenos a su función específica.

La restricción rige desde ayer. Los móviles podrán volver a utilizarse desde el lunes en horario laboral.

También el Poder Ejecutivo dispuso la misma orden para todas las instituciones del Estado, a excepción de ambulancias, entre otros.