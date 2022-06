Los Mangales: Piden a Comuna parar obra

El objetivo de dicha reunión fue conseguir el apoyo del Municipio y obtener el informe favorable de la Dirección General de Desarrollo Urbano, en la petición realizada a Junta Municipal.

“Nosotros no estamos en contra de las edificaciones, sino que reclamamos la mala zonificación y que se construyen edificios en áreas no aptas. Todos tenemos derecho a vivir en Asunción y vivir bien. Supuestamente hay una ordenanza municipal vigente, pero esto no se cumple”, exclamó Silvina Galeano, presidenta del barrio.

Entre los años 2018 y 2022, amparados en los incentivos agregados al Plan Regulador por la Ordenanza municipal N° 163/18, se ha aprobado una gran cantidad de proyectos edilicios que atentan gravemente contra el equilibrio ambiental, la calidad de vida y la vegetación de los vecindarios residenciales de Asunción, con categoría AR1 (A y B). Este modelo de desarrollo urbano no contribuye a la calidad de vida de los habitantes.

“La empresa Urban Domus es la adjudicada para llevar adelante el proyecto y ahora varios árboles van a ser derribados si se realiza esta obra. Además, tenemos varias especies en vía de extinción que se verán perjudicadas”, manifestó.