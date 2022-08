“Los Juegos ASU2022 tienen un significado especial”

“Estamos entrenando a full; esto ya desde hace mucho. Todos estamos a full, desde los organizadores, los atletas. Es una fiesta que va a ser la primera y la única ahora mismo de esta magnitud. Nosotros somos una pieza clave. También estamos intentando y dando todo en cada entrenamiento”, indica Laura.

La atleta quiso realizar un agradecimiento especial a la SND por confiar en los atletas y su proceso. “No te deja cuando estás pasando malos momentos. Yo soy fiel testigo de que están en las buenas y en las malas y mucho más en las malas porque, como dije, saliendo de una lesión ellos no me dejaron; inclusive siguen apostando y yo sé que no va a ser en vano”, augura Laura.

La jabalina como amiga. La atleta de la lanza viene de una familia de deportistas: madre, padre y abuelos. Entonces desde los 5 años como la pequeña Laura no podía quedarse quieta le daban diferentes actividades todas referencias deportivas, como natación, fútbol con sus padres y el hándbol, que fue una gran parte de su vida. “Gracias al hándbol viajé a muchos lugares. Entonces cuando nos dijeron para conocer otros deportes, yo fui a la pista de atletismo, porque era una de las más rápidas en pistas de hándbol y empezamos a hacer varias disciplinas hasta que llegué a la jabalina y me eligió desde ese momento. Empezamos a competir luego en esa competencia. Dos o tres meses después vino una competencia internacional, una medalla internacional, el primer sudamericano. Después ya pude ser becada de la SND”, recuerda.

La jabalina llegó a su vida y fue todo muy rápido; no se arrepiente de nada. “Estoy feliz de que ella me haya elegido y siempre digo que la jabalina es mi mejor amiga”, agregó.

La eligió. Laura dijo que la jabalina la eligió: “Empecé esto como un hobbie y ahora es un estilo de vida; la jabalina a me dio todo. Una educación en otro país, amigos, familia y me hizo ser lo que soy hoy. Creo que llegar al Odesur es un sueño para mí. Estoy saliendo de una lesión bastante grande; entonces poder culminar este año con esa competencia desde ya es un logro. Estamos a dos meses de los Juegos, pero yo lo vivo día a día”, subraya.

Sueño realidad. Afirma que esto es un sueño hecho realidad. Sea lo que sea el resultado va a poder decir que dio todo de sí y seguir el proceso y esperar lo mejor. “La jabalina me hizo conocer cada rincón de Sudamérica. Me fui a juegos sudamericanos, juegos panamericanos bolivarianos. Este Odesur va a tener un significativo importante para mí porque en el 2014 yo no pude competir, en el 2018 yo estaba en EEUU porque me fui a estudiar allá por 5 años y no tuve la oportunidad porque fue la misma fecha de otra competencia que tenía con la universidad y yo creo que la tercera es la vencida con ASU2022”, sostiene la atleta que ganó medallas de oro sudamericanas en las categorías U18, U20 y U23.