Los JJOO podrían cancelarse

Dick Pound, el miembro más antiguo del COI, ha asegurado en una entrevista a The Associated Press que el plazo razonable para tomar una decisión son tres meses, hasta mayo. “Muchas cosas tienen que comenzar a suceder. Debes comenzar a aumentar tu seguridad, tu comida, la Villa Olímpica, los hoteles, los medios de comunicación estarán allí construyendo sus estudios...”, cuenta. Si en ese plazo no se ve un punto de no retorno en el que se pueda confirmar la seguridad, “habría que plantearse la cancelación”, dijo.

Japón lleva gastados unos 12.000 millones de euros en la cita y que el COI cuenta con un fondo de emergencia de unos 1.000 millones.